SSCB'nin yazar Boris Pasternak'a uyguladığı baskı ve bir Nobel öyküsü

SSCB'nin yazar Boris Pasternak'a uyguladığı baskı ve bir Nobel öyküsü

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar Boris Pasternak'a engel olması ve ödülü almaması yönünde baskı yapması, edebiyat tarihinde önemli yer tutuyor.

Dünyada edebiyat alanında verilen en prestijli ödüllerden sayılan Nobel Edebiyat ödülü her sene altı dalda veriliyor. Edebiyatta da verilen Nobel ödülünü bugüne kadar pek çok yazar kazandı.

Ödülü kazanan yazarlardan biri de Rus edebiyatçı Boris Pasternak'tı. Pasternak SSCB'ye olan muhalif duruşu nedeniyle hapis hayatı yatarken ona verilen ödülü içerideyken duydu.

Bu bir yazar için son derece gurur vereci olması gerekirken Boris Pasternak bu ödülü tek nedenle istemsizce de olsa reddediyor.

Batı'ya tepki

Bu geri çevrilişin altında yatan neden ise dönemin sert yönetiminin bu ödülü Batı verdiği için almak istememesidir.

Tutsak bir yazar

Dönemin egemen Batı ideolojisi, Pasternak’ın Rusya’da tutsak olduğunu, bu yüzden de Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak istemesine rağmen, Buna izin vermediğini iddia etti.