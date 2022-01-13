Stephen King’in sevilen kitabı: Azrail Koşuyor

Usta yazar Stephen King’in unutulmaz eserlerinden olan Azrail Koşuyor, okurların en çok beğendiği romanların başından geliyor.

Usta yazar Stephen King’in unutulmaz eserlerinden, kızını hastaneye yatırmak için paraya ihtiyacı olan Ben Richards’ın ölümle mücadeleye gireceği bir yarışmaya katılmak zorunda kalmasını konu eden Azrail Koşuyor’un, Altın Kitaplar’dan çıkan yeni baskısı okurlarla buluştu.

Ben Richards da o çaresiz adamlardan biriydi. İşsizdi, parasızdı ve ümitsizdi. Hasta kızının tedavi olması gerekiyordu. Ben’in yapabileceği tek bir şey vardı: Koşucu programına katılmak ve bir milyon dolar kazanmak.

Yarışmanın amacı onu öldürmekle görevli Avcılar’dan kaçmak ve otuz gün boyunca hayatta kalmaktı, hem de gezendeki hemen herkes onu seyrederken ve ele vermeye çalışırken…

ÖLÜM KALIM OYUNU

Acaba şimdiye dek kimsenin sekiz günden daha fazla hayatta kalamadığı yarışmayı Ben Richards kazanabilecek mi? Acımasız sistemi yenebilecek mi? Sonucu ne olursa olsun, Ben bu ölüm kalım oyununda sonuna dek gitmeye hazırdı…

YAZAR HAKKINDA...

Stephen King 1947 yılında Portland, Maine’de dünyaya geldi. İlk kısa hikâyesi 1967 yılında bir dergide yayınlanan King, 1971 sonbaharında lisede İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Akşamları ve hafta sonları kısa hikâyeler yazmaya ve romanları üzerinde çalışmaya devam etti.

1973 baharında Doubleday&Co. Göz romanını basmayı kabul etmiş ve ona öğretmenliği bırakıp tam zamanlı bir yazar olma şansını tanımıştır. O günden beri, hepsi çok satanlar listesinde yer alan kitaplarıyla King, döneminin en başarılı yazarlarındandır.

Kara Kule Serisi, Mahşer, O, Medyum, Hayvan Mezarlığı, Ruhlar Dükkânı, Uyuyan Güzeller, Yabancı en sevilen romanları arasındadır.

Seksenin üzerinde eseri yayımlanan yazar, 2014 Ulusal Sanat Madalyası ve 2018 PEN Amerikan Edebiyatı’na Hizmet ödüllerini almıştır. Stephen King, Maine ve Florida'da kendisi gibi yazar olan karısı Tabitha King’le birlikte yaşamaktadır.