Taht Oyunları serisinin çok satan yazarı olan George Martin'den diyalog yazma önerileri Taht Oyunları serisinin yaratıcısı, Amerikalı yazar George R.R. Martin, “Diyalog nasıl yazılır?” diye soranlar için etkili diyalog yazma tavsiyesi veriyor.

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Amerikalı dünyaca ünlü yazar George R.R Martin'in Taht Oyunları serisinden oluşan kitapları, dünyada milyonlarca okur tarafından okundu. Çok satan kitapların yazarı olan Martin, yazma heveslilere birtakım önerilerde bulunuyor.

İşte ünlü yazarın bazı yazma tavsiyeleri...

Yıllar önce İsviçre’de gerçekleştirilen Neuchâtel Fantastic Film Festival kapsamındaki bir söyleşide sorulan “Nasıl büyük yazar olunur?” sorusuna George R.R. Martin ‘in verdiği cevap, bir dizi başka tavsiyeyle birlikte diyalog yazma konusuna odaklanıyor.

George R.R. Martin romanları gerçekten de sahip oldukları başka pek çok özelliğin yanı sıra diyalog yazma yönündeki başarısıyla öne çıkıyor.

Yazarın başarılı diyalogları yalnızca karakterleri konuşturmaya değil onların özelliklerini, iç dünyalarını, diğer karakterlerle, olaylarla çatışmalarını ve pek çok arka plan hikâyesi detayını veriyor.

Konuşma biçimi ve bireysellik

George R.R. Martin, bahsi geçen soruya cevap verirken insanların gerçekten nasıl konuştuklarını bilmek ve diyalog yazmak için iyi bir kulağa sahip olmaktan ve her karaktere kendi konuşma biçimini verecek bir bireysellikten dem vuruyor.

Yazma alıştırması

Tabii ki bunu söylemesi Martin gibi birisi için kolay. Ne yapacağını söylemektense nasıl yapılacağını da paylaşmak isteyen George R.R. Martin, diyalog becerilerini geliştirmek için bir yazma alıştırması da paylaşıyor.