Tarihi dönüşümlerin kenti olan İstanbul hakkında yazılan kapsamlı kitap: İstanbul

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İstanbul’un jeopolitik öneminden kültürel zenginliklerine, imparatorlukların hayallerini süsleyen stratejik kimliğinden dönüm noktası olan büyük olaylarına kadar birçok yönü, titiz bir akademik yaklaşımla ele alınıyor.

Feridun M. Emecen’in zengin kaynaklarla desteklenmiş, farklı dönemlere dair derinlemesine analizi, hem akademisyenler hem de tarih meraklıları için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı sunuyor.

İster İstanbul’u geçmişin ihtişamlı payitahtı olarak görmek isteyin, ister modern dünyanın eşiğinde bir şehir olarak; bu kitap, dönüşümlerin izlerini sürerek sizi büyüleyici bir tarih yolculuğuna davet ediyor. İstanbul’un biricik hikâyesini daima ve yeniden keşfetmek için…

Dünya tarihinin en büyüleyici şehirlerinden biri olan İstanbul, sadece coğrafi konumuyla değil, geçirdiği dönüşümlerle de insanlığın medeniyet hafızasında eşsiz bir yer edinmiştir.

İstanbul, Osmanlı'nın fethinden sonra bambaşka bir edebiyat dünyası haline gelmiştir. İstanbul’un zenginlikleri, güzellikleri İslam estetiğiyle bütünleştiği andan itibaren de münbit bir zemin oluşmuştur. Fetihle ilgili şiirler veya İstanbul üzerine kitaplar oluşmaya başlaması şehrin fethinden hemen sonra başlamış ve çağdan çağa bugüne kadar süre gelmiştir.

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ŞEHRENGİZLER...

Atalarımızın şehre söz, kelam, şiir ve estetik yönden nasıl yaklaştıklarını anlamak bakımından bu eserler çok önemlidir. Söz gelimi İstanbul’u öven şehrengizler yazmışlardır. İstanbul’daki asil insanların ve eşrafın içinde yer aldığı İstanbul’la ilgili eserler kaleme almışlardır.

Boğaziçi ile ilgili özellikle sahilnameler yazmışlar, Boğaziçi’ni tasvir etmişlerdir. Hemen her yüzyılda yapılan bu tasvirler arka arkaya okunduğunda İstanbul’un yüzyıllar içinde nasıl değiştiğini, topografyasının ve yerleşiminin nasıl geliştiğini görmek mümkündür.

ŞİİR GİBİ ŞEHİR...

İstanbul üzerine yazılmış edebi kitaplar dışında İstanbul’un bizzat kendisinin şiir gibi bir şehir olması onu şiirin has konularından birisi haline dönüştürmüştür. Böylece aşk, güzellik, sevinç veya keder gibi duyguların yanı sıra İstanbul da şiirin özel konuları arasında yer almıştır.