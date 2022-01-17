Teknolojideki hızlı gelişmeler okurları dijital kitaba daha çok yaklaştırıyor. Kitapseverler kitabı dijital sitelerde takip etmeyi seviyor.

Günümüzde pek çok alanda dijital platforma geçiş söz konusu. Artık elimizin altındaki cep telefonları ve ipadler ile dünyaya ulaşabiliyoruz.

Gazeteleri internetten okuyoruz. Mektubun yerini mail aldı. Hatta artık sinemaların yerini netflix, mubi gibi siteler alıyor.

Dijital kitap ise kitabı alınıp satılır bir meta olmaktan çıkarıyor, herkesin okumasına sunuyor.

Basılı kitap okuma alışkanlığına sahip okurlar tereddütle yaklaşsa da teknolojideki gelişmeler dijital kitabın cazibesini artırıyor.

KİTABA KOLAY ERİŞİM

Okuyucuyla yazar arasında daha doğrudan, daha etkin bir ilişki söz konusu dijital kitapta. Her an okunacak kitaplarınız oluyor elinizin altında, onlara telefonunuzla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca özellikle ülkemizde kitap basım maliyetleri de çok yükselmiş durumda.





KİTAP BASIMI

Yayınevleri için kitap basmak sıkıntılı bir hal aldı. Bu da dijital mecraya yönelişi hızlandıracak gibi gözüküyor. Basılı kitabın yerini alacağını söyleyemeyiz ancak yaygınlığının artacağı da bir gerçek. Ayrıca her ikisinin bir arada olmasında bir sakınca da yok.