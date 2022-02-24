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    Turgut Uyar'ın şiirleri edebiyatseverlerle buluştu

    Turgut Uyar’ın şiirlerinin yer aldığı 'Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır' başlıklı şiir dinletisi edebiyatseverlerle bulutu.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 13:17
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    Turgut Uyar'ın şiirleri edebiyatseverlerle buluştu

    Türk edebiyatının önde gelen şair ve hikâyecilerinin önemli eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

    Turgut Uyar'ın dizeleri “Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır” başlıklı şiir dinletisi ile  İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayınlandı.

    Turgut Uyar ın şiirleri edebiyatseverlerle buluştu #1

    SAHNEYE TAŞINDI

    İlk şiirini 1947 yılında yayınlayan, “Göğe Bakma Durağı” şiiri ile sanatında önemli bir dönüm noktası yaşayan Turgut Uyar'ın 1970 yılında yayınladığı “Divan” eseri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in sesiyle sahneye taşındı.


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