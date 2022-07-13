Petrol
100.48
1.00%
Euro
17.5322
0.83%
Dolar
17.4322
0.68%
Altın
969.09
0.98%
Borsa
2422
-0.48%
Bitcoin
349.473
0.57%
BTXN Coin
7.16
-1.37%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti

    Hırçın ve güzel bir şair... Ece Ayhan 20 sene önce hayatını kaybetti. Yazdıklarıyla, söyledikleriyle, dizeleriyle edebiyatımızda Ece Ayhan geçti...
    • Özel İçerik
    • 13.07.2022 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti

    Ece Ayhan, 13 Temmuz 2002'de hayata veda etti. Kitap Ayracı olarak usta şairi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

    Hastalıklarla boğuşarak geçirdiği ömrü 20 sene önce son buldu. Yazdığı kitap ve şiirlerle kısa zamanda adını edebiyat ortamlarına duyuran Ece Ayhan, sivri dili ve sıra dışı şiir anlayışıyla öne çıktı.

    İkinci Yeni Akımı'nın da öncülerinden olan Ece Ayhan, kısa sürede edebiyatta sevilmiş ve yazarlarla, şairlerle dostluk kurmuştu.

    Ece Ayhan'ın hayatından kısa bir kesit...

    Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti #1

    Çocukluğu...

    Ece Ayhan, 1931’de Muğla, Datça’da Behzat Bey ve Ayşe Hanım’ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona doğduğunda Ece Ayhan Çağlar adını verdi.

    Aslen Gelibolulu olan babası Behzat Bey’in mal müdürlüğü görevi nedeniyle Datça’da yaşıyorlardı. Behzat Bey’in babası Ağır Ceza Mahkemesi Başkatibi, dedesi ise zamanında Gelibolu Müftülüğü görevindeydi.

    Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti #2

    Eğitim hayatı

    Ece Ayhan, 1938’de Eceabat’ta ilkokula başlamıştı ki, ikinci sınıfa Çanakkale’de İstiklal İlkokulu’nda devam etti. Üçüncü sınıfa geçtiğinde ise artık İstanbul’da yaşayacaklardı. Çağlar Ailesi 1940’da Çanakkale’den İstanbul’a yerleşti. İlkokulu Karagümrük, Atikkale’deki 19. İlkokul’da tamamladı.

    Ortaokulu Zeyrek Ortaokulu’nda, liseyi de o zamanki Taksim Lisesi, şimdiki adıyla İstanbul Atatürk Erkek Lisesi’nde okudu.

    Üniversite eğitimi için tercihi ise, 1953 yılında parasız yatılı ve burslu şekilde başladığı Ankara Üniversite Siyasal Bilgiler Fakültesi oldu. 1959 yılında artık mezun olmuş ve öğrenciliğini sonlandırmıştı.

    Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti #3

    Edebi kişiliği

    1954’te ilk şiirini Türk Dili dergisinde yayınlama imkanını bulmuştu ve artık arkası gelebilirdi. Sonrasında Türk Dili, Varlık, Yenilik, Seçilmiş Hikayeler Pazar Postası, Yeditepe dergilerinde şiirleri yer alacaktı.

    1959’da Kınar Hanım’ın Denizleri adını verdiği ilk kitabı çıktı ve döneminde büyük ilgi gördü. Çünkü kendine has bir havası vardı Ece Ayhan’ın, şiirleri akıllıca göndermelerle bezeliydi.

    Huysuz ve hırçın bir şair

    Ece Ayhan, belki babasının memur olmasından ona geçmiş özellikle, disiplinli bir yaşam tarzını benimsemişti. Bir yandan yaradılışında olmasa da ileride "Hırçın ve huysuz şair" olarak anılacaktı.

    Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti #4

    Evlendi...

    Ece Ayhan, 1962’de Deniz Hafize Hanım ile evlendi ve bu evlilikten Ege adını verdikleri bir oğulları oldu. Evlilik hayatları Ece Ayhan’ın kaymakamlık görevi nedeniyle Gürün’de başladı. Buradan sonra da Ece Ayhan’ın iş durumuna göre sürekli gezdiler.

    Ancak evlilikleri kısa sürdü. Çünkü Deniz Hafize Hanım, Ece Ayhan’ın biricik eşi, 1968’de kansere yenik düşerek hayata gözlerini kapadı.

    Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti #5

    Ece Ayhan öldü

    Ece Ayhan, artık Çanakkale’de yaşıyor ve geçimini de telif hakkını Yapı Kredi Yayınları’na verdiği eserlerden sağlıyordu.

    12 Temmuz 2002’de fenalaşarak Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırıldı ve 13 Temmuz 2002’de hayatını kaybetti. Cansız bedeni 16 Temmuz 2002’de Çanakkale Eceabat ilçesi, Yalova köyüne defnedildi.


    İlginizi Çekebilir

    İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 105,73 arttı
    Emlak

    İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 105,73 arttı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrağı asıldı
    Gündem

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrağı asıldı

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    Görüş Bildir