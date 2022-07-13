Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti

Türk edebiyatında ve şiirinde bir Ece Ayhan geçti

Hırçın ve güzel bir şair... Ece Ayhan 20 sene önce hayatını kaybetti. Yazdıklarıyla, söyledikleriyle, dizeleriyle edebiyatımızda Ece Ayhan geçti...

Ece Ayhan, 13 Temmuz 2002'de hayata veda etti. Kitap Ayracı olarak usta şairi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Hastalıklarla boğuşarak geçirdiği ömrü 20 sene önce son buldu. Yazdığı kitap ve şiirlerle kısa zamanda adını edebiyat ortamlarına duyuran Ece Ayhan, sivri dili ve sıra dışı şiir anlayışıyla öne çıktı.

İkinci Yeni Akımı'nın da öncülerinden olan Ece Ayhan, kısa sürede edebiyatta sevilmiş ve yazarlarla, şairlerle dostluk kurmuştu.

Ece Ayhan'ın hayatından kısa bir kesit...

Çocukluğu...

Ece Ayhan, 1931’de Muğla, Datça’da Behzat Bey ve Ayşe Hanım’ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona doğduğunda Ece Ayhan Çağlar adını verdi.

Aslen Gelibolulu olan babası Behzat Bey’in mal müdürlüğü görevi nedeniyle Datça’da yaşıyorlardı. Behzat Bey’in babası Ağır Ceza Mahkemesi Başkatibi, dedesi ise zamanında Gelibolu Müftülüğü görevindeydi.

Eğitim hayatı

Ece Ayhan, 1938’de Eceabat’ta ilkokula başlamıştı ki, ikinci sınıfa Çanakkale’de İstiklal İlkokulu’nda devam etti. Üçüncü sınıfa geçtiğinde ise artık İstanbul’da yaşayacaklardı. Çağlar Ailesi 1940’da Çanakkale’den İstanbul’a yerleşti. İlkokulu Karagümrük, Atikkale’deki 19. İlkokul’da tamamladı.

Ortaokulu Zeyrek Ortaokulu’nda, liseyi de o zamanki Taksim Lisesi, şimdiki adıyla İstanbul Atatürk Erkek Lisesi’nde okudu.

Üniversite eğitimi için tercihi ise, 1953 yılında parasız yatılı ve burslu şekilde başladığı Ankara Üniversite Siyasal Bilgiler Fakültesi oldu. 1959 yılında artık mezun olmuş ve öğrenciliğini sonlandırmıştı.

Edebi kişiliği

1954’te ilk şiirini Türk Dili dergisinde yayınlama imkanını bulmuştu ve artık arkası gelebilirdi. Sonrasında Türk Dili, Varlık, Yenilik, Seçilmiş Hikayeler Pazar Postası, Yeditepe dergilerinde şiirleri yer alacaktı.

1959’da Kınar Hanım’ın Denizleri adını verdiği ilk kitabı çıktı ve döneminde büyük ilgi gördü. Çünkü kendine has bir havası vardı Ece Ayhan’ın, şiirleri akıllıca göndermelerle bezeliydi.

Huysuz ve hırçın bir şair

Ece Ayhan, belki babasının memur olmasından ona geçmiş özellikle, disiplinli bir yaşam tarzını benimsemişti. Bir yandan yaradılışında olmasa da ileride "Hırçın ve huysuz şair" olarak anılacaktı.

Evlendi...

Ece Ayhan, 1962’de Deniz Hafize Hanım ile evlendi ve bu evlilikten Ege adını verdikleri bir oğulları oldu. Evlilik hayatları Ece Ayhan’ın kaymakamlık görevi nedeniyle Gürün’de başladı. Buradan sonra da Ece Ayhan’ın iş durumuna göre sürekli gezdiler.

Ancak evlilikleri kısa sürdü. Çünkü Deniz Hafize Hanım, Ece Ayhan’ın biricik eşi, 1968’de kansere yenik düşerek hayata gözlerini kapadı.

Ece Ayhan öldü

Ece Ayhan, artık Çanakkale’de yaşıyor ve geçimini de telif hakkını Yapı Kredi Yayınları’na verdiği eserlerden sağlıyordu.

12 Temmuz 2002’de fenalaşarak Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırıldı ve 13 Temmuz 2002’de hayatını kaybetti. Cansız bedeni 16 Temmuz 2002’de Çanakkale Eceabat ilçesi, Yalova köyüne defnedildi.