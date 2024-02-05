Türk edebiyatının Bayrak Şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya'nın ölüm yılı Türk şiirinin Bayrak Şairi olarak bilinen, yazdığı Bayrak şiiriyle hafızalara kazınan şair ve yazar Arif Nihat Asya'nın 49'uncu ölüm yılı bugün. Ünlü şaire dair bir dosya hazırladık.

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Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin milli sesi ve Türk tarihini ve kültürünü bir kuyumcu titizliğiyle ele alıp şiirleştiren bir isim olan Arif Nihat Asya, Bayrak Şairi olarak biliniyor. Asya'nın barındırdığı ve sahip olduğu milli ve manevi karakter, hissiyat ve düşünceleri, şiirlerine de yansıdı.

Şiirlerinde sade bir üslup kullanan Asya, Tokatlı Ziver Efendi ile Tırnovalı Zehra Hanım'ın tek çocuğu olarak, 1904'te Çatalca'nın İnceğiz köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Arif olan şair, henüz 7 günlükken babasını veba hastalığından kaybetti.

Annesinin yeni bir evlilik yapıp Filistin'e gitmesiyle akrabalarının yanında büyüyen Asya, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Gülşen-i Maarif Rüştiyesi'ne gitti. Bu dönemde hakim olan milliyetçi duyguların etkisiyle şiire başlayan şair, eğitimini parasız yatılı olarak Bolu ve Kastamonu liselerinde sürdürdü.

İlk şiirler...

Hocası Enver Kemal Bey'in yönettiği Gençlik dergisinde ilk şiirleri yayınlanan Asya, öğrenimine Darülmuallimin-i Aliye'nin (Yüksek Öğretmen Okulu) Edebiyat Bölümünde devam etti. İlk şiir kitabı olan Heykeltıraş, 1924 yılında bu okulda öğrenciyken yayınlandı.

Siyasi hayatı

Okul yıllarında İstanbul Postanesi ve Anadolu Ajansı'nda da çalışan şair, son sınıftayken ilk eşi Hatice Semiha Hanım'la evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Asya, mezun olduktan sonra Adana Lisesi ile kız ve erkek öğretmen okullarında 14 yıl edebiyat öğretmenliği ve idarecilik yaptı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi Ahmet Remzi Akyürek'le tanışan Asya, milli şiirlerin yanı sıra bir Mevlevi edasıyla tasavvufi şiirler yazdı.

Arif Nihat Asya, hem edebi hem kişisel hayatında önemli bir yeri olan Mevlevilik düşüncesini 1933 yılında tanımaya başladı.

Mevlevi Dedesi Ahmet Remzi Akyürek'ten el alan Asya, Mevlevilik çilesinden geçerek Mevlevi şeyhi rütbesine erişti. Şairin Sevgi Mektupları kitabı ise okunası mektuplardan oluşuyor.

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Soyadının hikayesi

Askerlik görevi sırasında Asya soyadını alan usta şairin, Türklerin ata vatanına, özlemin bir tezahürü olarak bu soyadını tercih ettiği belirtiliyor.

Asya, daha sonra 1940 yılında 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu için kaleme aldığı "Bayrak" adlı şiiriyle tanındı ve "Bayrak Şairi" olarak anılmaya başlandı. Bu şiir, önce Görüşler dergisinde, daha sonra da "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" adlı şiir kitabının 1946'da çıkan ilk baskısında yer aldı.

İlk evliliğini sonlandıran şair, kimya öğretmeni Servet Akdoğan ile ikinci evliliğini yaparak bir kız, bir erkek çocuk sahibi daha oldu.

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Arif Nihat Asya öldü

Asya, 1950-1954 yıllarında yürüttüğü 9. dönem Adana milletvekilliği görevinin ardından çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptıktan sonra 1962'de emekli oldu.

Emekliliğinin ardından İstanbul'da bazı gazetelerde yazılar yazan şair, 5 Şubat 1975'te tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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