Türkiye'de deprem konusunu derinlemesine anlatan kitaplar

Türkiye bir deprem ülkesi, deprem anında ya da daha öncesinde nasıl hazırlıklar yapmamız konusunda bize yardımcı olan kitaplara göz atalım.

İstanbul Kartal'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.07'de yerin 7,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bunun için deprem konusunda yazılmış pek çok kitap mevcuttur. Bu kitaplar içinde sizler için bir seçki hazırladık. Depremi daha iyi tanımamız için iyi bilmemiz ve okumamız gerekiyor. Dolayısıyla depremi derinlemesine işleyen kaynakları, kitapları okumakta fayda var.

İşte 10 kitaptan oluşan deprem kitapları...

Prof. Midhat Kadıoğlu'nun yazdığı Depremden Korunmanın El Kitabı: Deprem Affetmez, bu alanda yazılmış başvurulması gereken önemli bir kaynak.

Sayfa: 56

NE YAPMALIYIZ?

Peki, bu bilgiler hayatta kalmamızı sağlayacak mı?

Daha da önemlisi: Depreme nerede yakalanacağız?

Okulda mı, yüksek bir binada mı, sokakta, alışveriş merkezinde, otobüste ya da metro da mı?

Ve depremin sıfır saniyesinde ne yapacağız?

"DEPREME HAZIR MISIN?"

Mikdat Kadıoğlu “Depreme Hazır mısın?” kitabında hem bu soruların cevaplarını hem de bireysel ve toplumsal olarak neler yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla ele alarak, depremde karşılaşabileceğimiz farklı durumlarda hayatta kalmamızı sağlayacak bilgileri veriyor.

DEPREM ALTINDA SON NEFES

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TÜRKİYE'DE DEPREM

Türkiye’nin önde gelen yerbilimcilerinden Naci Görür, depremlerle yaşamayı öğrenmesi gereken bir topluma bir başucu kitabı sunu-yor: Türkiye’de Deprem. Siyasi yönetimlerden kamu kuruluşlarına, yurttaşlardan sivil toplum örgütlerine kadar herkesin, her kesimin bilmesi gereken konuları, yıllarını bilime, bilimi de toplumun hizmetine sunmuş bir bilim insanının kaleminden okuyacaksınız:

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Sayfa: 136

KUR'AN VE DEPREM





Bir din kitabı olan Kur'an'da, "Evlerimizi nerelerde yaparsak, depreme karşı güvenli oluruz"un bilgileri bulunuyor.

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NE OLUR İSTANBUL'DA DEPREM OLMASIN

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gelecekte yaşanılması kaçınılmaz Kuzey Marmara ya da bilinen adıyla İstanbul depremini adım adım işliyor.

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Sayfa: 480

DEPREM VE TSUNAMİ

Bu ve bunlara benzer dünyamızı içerde ve dışarda yöneten gizli kuvvetlerle ilgili sorulara cevaplara bu kitapta bulabilirsiniz.



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Sayfa: 310

DEPREM TAHMİNİNDE YENİ METODLAR

Deprem konusu, özellikle levha sınırlarında yaşamını idame ettiren tüm insanların, özellikle de bir deprem ülkesi olan Türkiye’de yaşayan bizlerin gündeminden hemen hemen hiç düşmeyen hayati bir konudur.

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Sayfa: 108

DEPREM - AFETE DÖNÜŞEN BİR DOĞA OLAYI

Kitap, yalnızca bilim okuyucularına değil deprem hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese sesleniyor.

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DEPREM HABERCİSİ BULUT

Deprem Habercisi Bulut'tan sonra, bulutlara ve depremlere başka gözle bakacaksınız.

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Sayfa: 216

Sosyal Bilimler Perspektifinden Deprem Fragmanları Vandan Örnekler

Van Depremlerini konu edinen bu çalışmanın amacı dayanıklı toplumun inşasına mütevazi bir katkı sunmaktır.

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Sayfa: 290

Sosyolojik Açıdan Deprem ve Din





Dinde deprem ve dahası...

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Sayfa: 296

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com