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    Üç 21 Kuralı Şifa Ritüeller kitabı

    Merdümgiriz isimli kişisel gelişim kitabının ardından Aşkım Kapışmak bu kez Üç 21 Kuralı Şifa Ritüelleri ile gündemdeki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:23
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    Üç 21 Kuralı Şifa Ritüeller kitabı

    Okurlarını 63 günlük bir yolculuğa davet eden Kapışmak bu kez kitabında para blokajlarını kaldırma, bağımlılıklar, kilo, ilişkiler, kendini sevme becerisi, bedensel şifa, hedef vizyonu, aile ilişkileri, dış dünyayla iletişim, ruhsal onarım ve başarı hedefleyenler için üç adet 21 günden oluşan hayatı disipline etmek üzerine kurulu bir sistem öneriyor.

    Günlük ritüeller, çalışmalar ve alıştırmalarla ilerleyen Üç 21 Kuralı Şifa Ritüelleri’nde ilk 21 günü tamamlayanlar ikinci 21 güne ve sonra da son aşama olan üçüncü 21 güne geçebiliyor.

    Beynin 21 gün tekrar yapmasının zihni değiştirdiği iddiası üzerine yol alan ritüeller, hayatı disipline ederken hedeflere ulaşmanın da mümkün olduğunu okura hatırlatıyor.

    Üç 21 Kuralı Şifa Ritüeller kitabı #1

    10 GÜNLÜK ŞİFA KAMPI

    Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında kurulan köprülerin, kabullenmenin ve bakış açısını değiştirmenininsan hayatını nasıl olumlu yönde değiştirdiği vurgusunu taşıyan kitapta yer alan ritüeller için AşkımKapışmak sosyal medya sayfasından okurlarına ritüellere 15 Mart’ta hep birlikte başlayacaklarını duyurdu.

    63 gün boyunca yazar ve takipçileri kitapta yer alan ritüellerle ilgili ipuçlarını yazardandinleme ayrıcalığına sahip olacak. Ayrıca Kapışmak’ın yaz aylarında 10 günlük şifa kampı yapacağını dasizlere hatırlatalım.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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