Uğur Demircan'dan hayattan damıtılmış öyküler: Kilim Günümüz edebiyatının öykücülerinden olan Uğur Demircan, yazdığı öyküleri Kilim adlı kitapta topladı. Usta yazar, hikayelerinde hayatın içinden bize sesleniyor.

ensonhaber.com

Yazdığı öyküleri çeşitli dergilerde yayınlanan Uğur Demircan, yazmaya üretmeye devam ediyor. Kilim adlı öykü kitabıyla okurlara merhaba diyen Demircan; yaşamın içinden damıtılmış öyküler sunuyor.

İzmir'de yaşayan yazar ve dergici Uğur Demircan'ın beklenen ilk kitabı "Kilim" Plüton Yayın etiketiyle okurların beğenisine sunuldu.

Kilim büyük kentten ücra bir köye atanan genç öğretmenin köy yaşamına ve köylülerin kendine has özelliklerine dair gözlemlerini, çok yakınında şahit olduğu bir aşkı ve bunun ışığında kendi geçmişine dönük iç hesaplaşmalarını, bunlarla birlikte yaşadığı duygusal dönüşümleri anlatan pastoral bir hikaye iken temposu giderek artan bir macera içerdiğini de belirtmek gerek.

Kilim Türk kültüründe derin bir anlamı vardır. Yazar da kitabına uygun bir isim bularak yola çıktı. Uğur Demircan'ın derin gözlem yeteneğinden çıkan bu öyküleri çok seveceksiniz. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için Kilim kitabını öneriyoruz.

Edebiyatın dikkat çeken ismi

Türk edebiyatının son dönem dikkat çeken isimlerinden olan Uğur Demircan, ilk eseri Kilim ile okurları selamlarken; aynı zamanda usta bir hikayeci olduğunu kanıtlamış oluyor.

Sayfa: 100

Kitaptan kısa bir tadımlık sunuyoruz...

"Çocukluk..."

“Çocukluk işte. Aslında sevda dedikleri de çocukluk değil mi zaten? İşte, onunla beraber büyüdük biz hoca. Biz büyürken sevdamız da büyüdü. Altında buluştuğumuz o ağaç şahittir, ha bu sene ha yeni seneye elim bollaşacak diye diye onu nasıl beklettiğime. Olmadı Hocam. Bollaşmadı. Bizim gibilerin eli bollaşır mı hiç! Ömrümüz geçim sıkıntısına vergili bizim.”

"Benim hikayem diyebileceğiniz kitap"

Kilim kitabını okuduğunda herkesin kendisinde bir şeyler bulabileceği bir eser olma özelliği taşıyor. Çocukluğumuzu, geçmişimizi ve kırsal yaşam koşullarımızı güzel betimlemelerle aktaran Demircan; bir sonraki kitabı için de okurlarını meraklandıracağı kesin.

Uğur Demircan...

Yazara dair...

Uğur Demircan, 1976 yılında Seydişehir' de doğdu. Kamu Yönetimi mezunu, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Eşi ve kızı ile birlikte İzmir'de yaşıyor. Deneme ve öyküleri Varlık, Türk Dili, Kurşunkalem, Edebiyat Atölyesi Dergisi, Öykü Gazetesi, Hece Öykü, Yediiklim gibi dergilerde ve fanzinlerde basıldı, oggito, trendekiyabancı, ishakedebiyat, Bakırdan, kirpiedebiyat gibi elektronik medyada yayınlandı, Youtube, Spotify, iTunes, Google Podc vb ortamlarda podcast ve radyo tiyatrosu olarak seslendirildi. Son iki yıldır yayın kurulunda yer aldığı Yük Edebiyat dergisi, Kilim'in tefrikalar halinde yer aldığı ilk mecra aynı zamanda.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com