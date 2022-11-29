Petrol
86.14
2.68%
Euro
19.335
0.40%
Dolar
18.6364
0.06%
Altın
1.051
0.93%
Borsa
4934
0.00%
Bitcoin
313.579
1.42%
BTXN Coin
5.65
-2.92%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Uğur Karabürk Yerdeki Çocuk Üzerine romanıyla okurları büyülüyor

    Yazar Uğur Karabürk, yeni romanı olan Yerdeki Çocuk Üzerine'de okurlarını yepyeni bir okumayla baş başa bırakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uğur Karabürk Yerdeki Çocuk Üzerine romanıyla okurları büyülüyor

    Genç ve üretken yazar Uğur Karabürk yazmaya, üretmeye devam ediyor. İkinci ve yeni romanında da aynı edebi tattan ödün vermeyen Karabürk, bu sefer Yerdeki Çocuk Üzerine kitabıyla okurlarına yeniden merhaba diyor.

    Uğur Karabürk, Yerdeki Çocuk Üzerine isimli bu ikinci kurgusunda hem metni hem de anlatımı hareketsiz ve nefessiz bırakıyor.

    Yerdeki Çocuk Üzerine, gitgide kalabalıklaşan bir metin. Şimdi o kalabalıkta bir kişi eksik. O kişi, şu anda o kalabalığı elinde tutan...

    Sen...

    Uğur Karabürk Yerdeki Çocuk Üzerine romanıyla okurları büyülüyor #1

    Düşmek ve kalkmak arasında bir roman

    Tek bir sahnede geçen ve büyük ölçüde karakterlerin konuşmalarıyla gelişen bir olay akışını kurgulamak güç bir şeydir. Okurun merakını uyandırmak için anlatıda özel bir şey olması gerekir.

    Uğur Karabürk, o özelliği bulmayı, sakin ama güçlü, felsefi sorularla yüklü bir eser yaratmayı başarmış. Düşmekle kalkmak arasındaki ince fark üzerine bir roman.


    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    'Çin'deki protestoları, yakından izliyoruz'
    Dünya

    'Çin'deki protestoları, yakından izliyoruz'

    Görüş Bildir