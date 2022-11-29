Uğur Karabürk Yerdeki Çocuk Üzerine romanıyla okurları büyülüyor

Yazar Uğur Karabürk, yeni romanı olan Yerdeki Çocuk Üzerine'de okurlarını yepyeni bir okumayla baş başa bırakıyor.

Genç ve üretken yazar Uğur Karabürk yazmaya, üretmeye devam ediyor. İkinci ve yeni romanında da aynı edebi tattan ödün vermeyen Karabürk, bu sefer Yerdeki Çocuk Üzerine kitabıyla okurlarına yeniden merhaba diyor.

Uğur Karabürk, Yerdeki Çocuk Üzerine isimli bu ikinci kurgusunda hem metni hem de anlatımı hareketsiz ve nefessiz bırakıyor.



Yerdeki Çocuk Üzerine, gitgide kalabalıklaşan bir metin. Şimdi o kalabalıkta bir kişi eksik. O kişi, şu anda o kalabalığı elinde tutan...

Sen...





Düşmek ve kalkmak arasında bir roman

Tek bir sahnede geçen ve büyük ölçüde karakterlerin konuşmalarıyla gelişen bir olay akışını kurgulamak güç bir şeydir. Okurun merakını uyandırmak için anlatıda özel bir şey olması gerekir.

Uğur Karabürk, o özelliği bulmayı, sakin ama güçlü, felsefi sorularla yüklü bir eser yaratmayı başarmış. Düşmekle kalkmak arasındaki ince fark üzerine bir roman.

