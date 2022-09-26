Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı başlıyor

Bu yıl Sınırsız Bir Dünya temasıyla yola çıkan 7. Uluslararasıİstanbul Arapça Kitap Fuarı", 1-9 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde okurlarla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça KitapYayıncıları Derneği tarafından düzenleniyor.

AA'da yer alan habere göre; bu yıl 29 ülkeden 250'yi aşkın yayınevini ağırlayacak fuarda, 100'ü aşkın konferans, panel, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, şiir dinletisi, konser, sergiler, tiyatro gösterisi ve sanat atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuar hakkında

Uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren fuar ziyaretçilerinin ilgisini çeken bölümlerden biri olan Dil Köşesi'nde bu yıl alanında uzman eğitmenler, herkese açık şekilde Türkçe ve Arapça dersler verecek. Bu yıl 150 bin ziyaretçi hedefiyle yola çıkan 7. Uluslararası İstanbulArapça Kitap Fuarı, İstanbul'da turist veya göçmen olarak bulunan Arap topluluğunun her çeşit kitap ihtiyacını, toptan veya perakende olarak eksiksiz bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.

"Online Satış Hizmeti" adıyla yeni bir projeyi de hayata geçirecek olan fuara açık olduğu günlerde gelemeyen okurlar, fuar resmi sitesinden tüm kitaplara ve yayıncılara ulaşabilecek.

Türk edebiyatının yurt dışına açılımı adına yeni pazarlara kapı aralayan fuar, son 6 yılda 2 binden fazla eserin Türkçeden Arapçaya tercüme edilmesine öncülük etti.

Bu sene de Türkiye'deki yayıncılar akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar, ressamlar, grafik tasarımcıları ve matbaa sektörünün temsilcileri ile yurt dışından gelen yayıncılar, fuarda "Business Center / Right Corner" bölümünde görüşme yapabilecekler.

Fuar Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, Fatih'te Of Hayrat Derneği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir etkinlik düzenleyerek, Türkiye'de yaşan Arap toplumlarının yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kültürün sınırları....

"Sınırların suni olduğunu ve kültürün sınırları aştığını düşünüyoruz. Yani biz kültürel varlıklarımızla sınırlarımızı aşıyoruz. Bu fuarda 29 ülkeden insanlarla bir arada buluşuyoruz. Bulgaristan'dan öğrenciler, yayıncılar geliyor. Kuzey Makedonya'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan da geliyor ve bakın saydıklarımın hiçbiri Arap ülkesi değil. Bu ülkeler burada bir Arapça KitapFuarı'nda buluşuyorlar ve Arapça olarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar, sınır tanımıyorlar. Kültürlerin sınırı kaldığı bir coğrafyadayız ama biz ona rağmen ülkemizde zaman zaman maalesef göçmenlere yönelik farklı politikalar izliyoruz."



