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    Ümit Orman’ın otobiyografi kitabı: İnsan

    Ümit Orman’ın otobiyografi kitabı İnsan, sadece bir ömrün değil, kadınca bir savaşın, ölüme dahi kafa tutmanın Ümit'li hikâyesi bu...
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:49
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    Ümit Orman’ın otobiyografi kitabı: İnsan

    Fikret Orman’ın ablası, otomotiv dünyasının kadın gücü Ümit Orman, hem kendi ilham veren hikâyesini hem de hayatın, anılarının izini, 'İnsan’ isimli kitabında sürüyor.

    Ümit Orman, korona günlerinde evde geçirdiği vakti, ilham veren hayatını ve yaşadığı güçlükleri “günlüğe” dökerek geçirdi; ardından tüm Türkiye ile paylaşmak için kitaplaştırdı. İnsan kitabını Orman, "Kendi ile hesaplaşmak ve iç dökmek amacıyla" yazdığını söylüyor. O, erkek egemen iş dünyasında kadın olarak gücünü gösterdi ancak bilmediği, hayatın ona talihsiz sürprizler hazırladığıydı.

    Ümit Orman’ın otobiyografi kitabı: İnsan #1

    Sayfa: 144

    ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA GİDİP GELME

    2003 yılında trafik kazası geçirdi, kırılmadık kemiği kalmadı, hatta yüzü asfaltta ezildi. On ameliyat boyunca yılmadı, yaşama tutundu çünkü adı üstünde, o Ümit’ti. Orman Ailesi'nin en yaramaz çocuğu, 11 Mart 2021’de günlük tutmaya başladığında tekrar kanser olduğundan habersizdi. Bu ona ikinci kötü sürprizdi…

    Ümit Orman’ın otobiyografi kitabı: İnsan #2

    KİTAP RAFLARDA...

    A7 Kitap’tan yayınlanan, Ümit Orman’ın dönüşüm sürecini aktardığı İnsan, çoğumuzun bilmediği ya da görmediği ayrıntıları, keskin bir gözle anlatıyor. İnsan’da sadece güçlü bir kadının zorluklarla dolu öyküsünü değil, Türkiye’nin farklı dönemleri ve mekânları ile kurulan arşiv niteliğindeki bağlantıları da bulacaksınız.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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