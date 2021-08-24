Ünlü Amerikalı şair ve aktivist Jack Hirschman hayatını kaybetti

Amerikalı şair ve aktivist Jack Hirschman, 87 yaşında öldü. Şairin ölümünü, Dünya Şiir Hareketi organizasyonu duyurdu.

Amerikalı şair ve aktivist Jack Hirschman, pazar günü şehirdeki evinde öldü. Beat kuşağı’nın savunucusu olan 87 yaşındaki şairin, Dünya Şiir Hareketi ile planlanan çevrim içi röportajının başlamasından birkaç dakika önce öldüğü belirtildi.

Dünya Şiir Hareketi” adına konuşan Ataol Behramoğlu, organizasyonun Hirschman’ın ölümünü WPM koordinatör kurulu olarak düzenli çevri miçi röportajlarının sonuncusunda konuşmasından birkaç dakika önce öğrendiğini söyledi. Behramoğlu, "Bu, biz yakın arkadaşları ve diğer aktivistler için büyük bir şok. Amerikan ve dünya şiiri için büyük bir kayıp oldu." dedi.

"ŞİİRİ HEP YAŞAYACAKTIR"

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Behramoğlu, "Amerikalı büyük şair, devrimci, sosyal aktivist Jack Hirschman’ı kaybettik. Dünya Şiir Hareketi içinde eylem arkadaşım, başta Nazım Hikmet şiiri olmak üzere şiirimizin büyük dostuydu. Daha yaşanılır bir dünya için savaşımda anısı ve şiiri hep yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.





"SENİ SEVİYORUZ JACK"

City Lights Books, Green Apple Books ve San Francisco’daki pek çok kişi, Hirschman’ın ölüm haberini duyduktan sonra Twitter’da Hirschman’a olan saygılarını dile getirdi. City Lights Twitter hesabından, "Jack, pandemiden önce mağazamızı ve yayın ofisimizi düzenli olarak ziyaret eder ve günümüzü bir şaka veya hikâye ile aydınlatırdı. North Beach’teki varlığı çok özlenecek. Bugüne kadar çeşitli çevrimiçi etkinliklerde durmadan şiir okuyordu. Seni seviyoruz Jack." yazdı.

