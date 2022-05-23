Ünlü dedektif romanlarının yazarı: Sir Arthur Conan Doyle

İngiliz büyük yazar Sir Arthur Conan Doyle, Sherlok Holmes gibi ölümsüz ve çok okunan romana imza atmasıyla bilinir. Yazarın bugün 137'inci doğum yılı.

Sir Arthur Conan Doyle, 22 Mayıs 1859’da İskoçya’da dünyaya geldi ve bir gün neredeyse adının önüne geçen Sherlock Holmes ile tanınacaktı.

Adını da annesinin Kral Arthur hayranlığından almıştı. Sir Arthur, bir doktordan tarihin en başarılı dedektif öykülerini yazan bir yazar olma yolunda ilerleyen bir hayat yaşadı.

Conan Doyle'nın, özellikle kaleme aldığı ve çok okunan romanı olan Sherlok Holmes, onu dünya çapında bir üne kavuşturdu. Dedektif kitapalarının yazarı olan Doyle, dünya edebiyatı tarihine geçen ünlü bir kalemdir.

Ünlü dedektif yazar, 7 Temmuz 1930’da, 71 yaşında hayata veda etti. Edebi yaşamı boyunca, kitaplarını, kurgularında en az Sherlock Holmes kadar özel bir yere sahip olan "Dr. John Watson" şeklinde imzaladı. Bu arada "Sir" unvanını da sanılanın aksine, edebiyat dışında verdiği eserlerle kazandı.

Doğaüstü güçler

"The Great Boer War" başta olmak üzere İngiliz politikalarını destekleyen söylemleri, ona 1902’de Şövalyelik unvanı kazandırdı. Daha sonra politikaya da atılmak istese de başarısız oldu.

I. Dünya Savaşı’nda oğlu, kardeşi derken pek çok akrabasını kaybetti. Yaşlandıkça da doğaüstü güçlere inanmaya başladı.

"Hayatımı başarısız sayarım"

1926’da "The History of Spiritual" adını verdiği bir kitap bile yazdı. Ancak onun bu hali çevresi tarafından alayla karşılandı…

Sir Arthur, yaşamını şu cümle ile özetliyordu: "Önümüzdeki yüzyıl içinde yalnızca Sherlock Holmes’u icat eden adam olarak tanınıyor olursam, hayatımı başarısız sayarım."