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    Ünlü oyuncu Pedro Alonso O’choro, ilk kitabı için Türkiye'ye geliyor

    La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso O’choro, Filipo'nun Kitabı için Türkiye'yi ziyaret edecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 12:41
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    Ünlü oyuncu Pedro Alonso O’choro, ilk kitabı için Türkiye'ye geliyor

    Pedro Alonso O’choro, ilk olarak 14 Ekim Perşembe akşamı 20.00’de Köprü Atölye Kitap Kulübü’nde sıra dışı kitabına dair tüm satırbaşlarının konuşulacağı çevrim içi bir etkinliğe konuk olacak.

    Dünyaca ünlü oyuncu ve yazar, D&R Kitap Fuarı kapsamında 16 Ekim Cumartesi günü İstinyePark D&R’da, 17 Ekim Pazar günü ise Akasya Acıbadem D&R’da 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek.

    Ünlü oyuncu Pedro Alonso, Türkiye’de Epsilon’un okurlarla buluşturduğu ve büyük beğeni toplayan Filipo’nun Kitabı’yla oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de başarısını ortaya koyuyor.

    Ünlü oyuncu Pedro Alonso O’choro, ilk kitabı için Türkiye ye geliyor #1

    Sayfa: 280

    BAŞKA BİR YAŞAM, BAŞKA BEDEN

    Pedro Alonso, göz alıcı illüstrasyonların eşlik ettiği dikkat çekici kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.

    Pedro Alonso, geçmişine yaptığı buspiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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