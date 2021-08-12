Usta yazar Tarık Dursun'un altıncı ölüm yıl dönümü

Yazar Tarık Dursun altı yıl önce aramızdan ayrıldı. Usta yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz...

Tarık Dursun K. veya tam adıyla Tarık Dursun Kakınç; kısaca Tarık Dursun olarak da anılmaktadır. 1931 yılında İzmir'de doğan yazar, aynı zamanda yayınevi de kurdu ve bu doğrultuda devam etti.

1950'de ortaokulu bitirdikten sonra gazetelerde çalıştı, senaryo yazarlığı ve rejisörlük yaptı.

1969'da Kurul Kitapevi'ni açtı, Milliyet gazetesinde kitap tanıtma yazıları yazan Tarık Dursun, 1973'de Günümüzde Kitaplar adlı bir dergiyi de hayata geçirdi.

VE SİNEMA...

1962’de Aramıza Kan Girdi adlı polisiye filmle sinema yönetmenliğine yöneldi. Korkusuz Kabadayı (l963), Cehennem Arkadaşları (l964), Kelebekler Çift Uçar (1964) adlı filimlerin yönetmenliğini yaptı.

Eleştirmen Ali Gevgilili ile birlikte aylık Yeni Sinema dergisini çıkarttı. Senaryo yazarlığı ve reji asistanlığı da yapan Tarık Dursun Kakınç, 1985’te Yücel Çakmaklı’nın yönetmenliğini yaptığı Aliş ile Zeynep adlı beş bölümlük dizinin senaryosunu yazdı.

ÖDÜLLÜ YAZAR VE GAZETECİ

Haritada Beş Nokta adlı röportajıyla “Gazetecilik Başarı Ödülünü” (1960), Güzel Avrat Otu adlı hikâye kitabıyla “Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülünü” (1961), Yabanın Adamları adlı hikâye kitabıyla “Sait Faik Hikâye Armağanını” (1967), Kurşun Ata Ata Biter adlı romanıyla “Orhan Kemal Roman Ödülünü” (1984), Ona Sevdiğimi Söyle adlı hikâye kitabıyla “Sait Faik Hikâye Ödülünü” (1985), Ömrüm, Ömrüm… adlı hikâye kitabıyla “İş Bankası Büyük Edebiyat Ödülünü” (1987), Ağaçlar Gibi Ayakta adlı romanıyla “Yunus Nadi Yayınlanmış Roman Armağanı”nı (1991) kazanan yazarın, İnsan Kurdu hikayesi (“Kara Gün” adıyla 1971’de Bilge Olgaç yönetmenliğinde), Kurşun Ata Ata Biter romanı (1985’te Ümit Elçi yönetmenliğinde) sinemaya aktarıldı. Bunların dışında Bağrı Yanık Ömer ile Güzel Zeynep hikâyesi (1979’da Yücel Çakmaklı yönetmenliğinde), Denizin Kanı romanı (1980’de Yücel Çakmaklı yönetmenliğinde) ve Alçaktan Uçan Güvercin romanı (1998’de Ünal Küpeli yönetmenliğinde) dizi filme uyarlandı ve gösterime girdi. Molla Kendini Kolla adlı oyunu ise 1969’da Ankara Çuvaldız Kabare Oyuncuları tarafından sahnelendi.

TARIK DURSUN ÖLDÜ

Uzun süre Parkinson tedavisi gören Tarık Dursun K., 11 Ağustos 2015’te akciğer yetmezliğinden öldü.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com