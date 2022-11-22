Kanadalı girişimci ve bilgisayar programcısı Vitalik Buterin'in Ethereum'un İnşası: Hisse İspatı kitabı, girişim ve kripto para konusunda pek çok soruya cevap niteliği taşıyor.

Vitalik Buterin çağımızın dijital devrimcisi, Ethereum’un kurucusu. Zamanımızın en etkili kripto kişiliği. Ethereum’un İnşası’nda bizlere yönetişimden oylama sistemlerine, dijital kimlikten kripto şehirlere ve oradan da dünya bilgisayarına kadar uzanan büyük bir Ethereum öyküsü anlatıyor.

Blokzincir evreninin geleceğine yapılmış büyüleyici ve gerçekçi bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

Meraklı zihinlerin içinde kaybolacağı sayfalar sunuyor Vitalik Buterin. Ethereum’un İnşası, blokzincir ve ekosistemin derinliklerine gerek teknik gerekse gerçekleşen süreçler bakımından ışık tutan bir eser.

Tekrar tekrar okunacak kitap

Yönetişim, teknoloji, dijital varlık ve kültür değişimi gibi terimleri gelecekte nelerin beklediğine dair sorulara cevap veren bu yapıtı tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz.

Kitap hakkında ne dediler

"Vitalik Buterin, çok hızlı gelişen kripto ağı Ethereum’un kurucusu ve Ethereum teknolojisini radikal bir değişim yolunda kullanmak istiyor: Bunun da tek bir anlamı var, her şeyin baştan aşağı yenilenmesi."

Fortune







Sayfa: 368

"Bu adamı bir banliyö treninde gördüm, birbirinden farklı Hello Kitty çorapları giyiyordu… ve bu adam, dünyanın en önemli finansal kurumlarındaki güç yapılarına meydan okuyan bir altyapı inşa eden adamın ta kendisi… Üstelik alanının en vazgeçilmez otoritesi, blokzincir tabanlı kripto para birimlerinin teknik dünyasını büyük bir basitlik ve ustalıkla açıklıyor."

Wired

"Kripto para birimlerinin dünyasında ondan daha önemli bir düşünür yok."

Laura Shin

"Vitalik Buterin’in ilk kitabını okumak bir ayrıcalık. Kripto para ekosisteminde bu kitabı okumadan var olunamaz."

Camila Russo

"Buterin sayesinde, internetin potansiyelleri hakkında hiç olmadığı kadar heyecanlıyım."

Alexis Ohanian, TIME