William Golding'in Sineklerin Tanrısı romanına özel sergide, kitabın ilk taslağı sergilenecek Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, İngiliz romancı William Golding'in çok okunan romanı olan Sineklerin Tanrısı ile ilgili gerçekleşecek sergide kitabın orijinal taslağı yer alacak.

İngiliz romancı William Golding'in adıyla müsemma romanı olan Sineklerin Tanrısı ilk olarak 1954'te yayınlandı. Bunu izleyen diğer eserleri sayesinde yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı. Romanın yayınlanışının 70'inci yılına özel sergi düzenlenecek. Sergide kitabın orijinal versiyonu da yer alacak. Söz konusu sergi İngiltere'de düzenlenecek .

Daha önce gönderdiği 20 yayınevi tarafından red cevabı aldığı ve yayınlatamadığı The Lord of the Flies (Sineklerin Tanrısı) romanı, 1954 yılında yayınlandığında birden Bestseller oldu. 1954’te Sineklerin Tanrısı (Lord of the Flies) adlı kitabı ile ün kazandı.

Sayfa: 262

OKULLARDA OKUTULDU

Bu kitabından sonra yayınlanan kitapları (özellikle Piramit) çok daha güçlü bir edebi yapıya sahip olmasına rağmen aynı etkiyi yaratmadı. 1980’de Rites of the Passage adlı eseriyle Man Booker Ödülü’nü aldı.

William Goulding’in ilk romanı olan Lord of the Flies, ilk yayınlandığında pek ilgi görmese de 1960’lardan itibaren bestseller olmuş ve ABD‘de birçok okulda okutulması zorunlu kitaplar arasına girmiştir. Türkiye‘de de 1970’lerden itibaren yabancı dilde eğitim veren okullarda okutuldu.

"EN Yİ YAZAR" ÖDÜLÜ

1983’te İsveç Akademisi, "Gerçekle söylenceyi ustaca birleştiren, insanın ruhsal ve fiziksel boyutlarını derinlemesine inceleyen romancı bu yılın ödülüne layık görüldü. diyerek Nobel Edebiyat Ödülü‘nü William Golding’e verdi. O dönemde İngiliz yazar John Fowles, Golding iςin En iyi İngiliz yazar demiştir. 1988 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Sir unvanı verildi.

