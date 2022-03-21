Yaratıcı Yazarlık: Yazma Hayalini Gerçekleştirmek kitabı

Yaratıcı Yazarlık: Yazma Hayalini Gerçekleştirmek isimli kitabına imzasını atan Müge Arbak, yazan ve yazmak isteyen kişiler için uygulama odaklı ve rehber niteliğinde bir eser.

Yaratıcı yazarlık ile ilgili temel bilgilerin ve yazma yolculuğunda sonuç almayı kolaylaştıracak bir çalışma metodunun yer aldığı kitabıyla Arbak, okuyucuya yazma becerisini geliştirme ve yaratıcılığını harekete geçirme fırsatı sunuyor.

2021 yılında Anlat Dedi Hayat isimli öykü kitabını okuyucuyla buluşturan Müge Arbak;çalışma metodu, 30 farklı yazma uygulaması ve yaratıcı yazarlık ile ilgili ipuçlarındanoluşan Yaratıcı Yazarlık: Yazma Hayalini Gerçekleştirmek isimli kitabını Bireysel Bilgelik Yayınları etiketi ile yayınladı.

YAZMA HAYALİ KURANLARA

Yazma hayali kuran ancak bu yönde bir türlü istediği sonucu alamayanlara yol göstermeyi hedefleyen kitap, okuyucuya birbirinden farklı yazma uygulamalarıyla en az 14750 kelime kullanarak yazma fırsatı sunuyor.

Yaratıcı yazarlık ve yazma yolculuğu ile ilgili püf noktalarını da paylaşan Müge Arbak, okuyucunun yazma hayali kurmak ile yazmak arasındaki köprüyü kurmasını sağlıyor.

YAZMA YOLCULUĞU

Yazma yolculuğunda ilerlemenin önündeki önemli bir engelden söz edilen YaratıcıYazarlık: Yazma Hayalini Gerçekleştirmek’ te aynı zamanda karakter, mekân,diyalog, neden sonuç ilişkileri gibi kurmacaya dair önemli konulara da değiniliyor.

YAZMAK İSTEYENLERE TAVSİYE KİTAP

Arbak uzun yıllardır sürdürdüğü Farkındalık Yazarlığı Yazı ve Yazarlık Atölyesindekatılımcıların sıklıkla sorduğu sorulardan yola çıkarak hazırladığı ipuçlarını, yazan veyazmak isteyen kişilerin rahatlıkla uygulayabileceği şekilde aktarıyor.