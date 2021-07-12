Yaz Tatilinde Akıl Fikir Kitabım'ı okumak için nedenler

Aygül Bahar Yılmaz’ın yazıp Güneş Bloedorn’un resimlediği Akıl Fikir Kitabım, çocukların yaratıcılığını geliştirip onları sürekli yeni şeyler üretmeye teşvik eden, etkileşimli bir başvuru kaynağı.

Her sayfası ayrı bir keşif ve farklı bir deneyim sunan bu etkinlik kitabı, merak duygusunu tetikleyici yönergeleriyle 8 yaş ve üzeri okurlarının hayal güçlerini zenginleştiriyor, bakış açılarını çeşitlendiriyor.

Özgün içeriğiyle fark yaratan Akıl Fikir Kitabım, bilimden sanata, tarihten teknolojiye onlarca farklı konu üzerine; düşünmeye, araştırmaya, tasarlamaya, yazmaya, çizmeye ve hatta karalamaya davet ediyor. Kitabın yaratıcısı Aygül Bahar Yılmaz’ın anlatımıyla yaz tatilinde Akıl Fikir Kitabım okumak için nedenler...

Çünkü yaz tatilinde ne yazsam, ne çizsem, ne tasarlasam, ne anlatsam sorularının cevabı bu kitapta! Bir dikiş makinesi icat edip iletişim sorunlarını çözebilmenin ayrıcalığını yaşamaya ne dersin? O zaman bu kitabı okumalısın.

UZAYLIYLA TANIŞMAK

Bu kitapla, bir yarışmaya katılıp yeni bir alfabe oluşturur ve dünya barışını kendi alfabenle yazabilirsin. Hatta bir koşu Mars'a gider gelir ve orada bir uzaylıyla tanışabilirsin.

ÖNYARGILARI YIKAN KİTAP

Vaavvvv, çok heyecanlı! Ayrıca çok şanslısın, çünkü bu kitap önyargılarını yıkayacak bir çamaşır makinesi tasarlamana da yardımcı olabilir. Görme engelliler için kitap seslendirmenin, kimsesiz çocuklara umut ışığı olmanın mutluluğunu yaşayabilirsin. Hayallerin için mücadele etmeyi, çocuk haklarını savunmayı ve şarkı bestelemeyi öğrenebilirsin.

DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMAK

Sihirli bir kalem bulup, bir de üstüne bir şehir tasarlayıp doğayı ve hayvanları korumanın dili olabilirsin. Bir filmin içine ışınlanıp mülteci çocuklar için senaryo da yazabilirsin. İnsanların rüyalarını kontrol edebilmenin heyecanını bile yaşarsın! Daha ne olsun..

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com