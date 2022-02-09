Yazar Doğan Cüceloğlu'yu kitaplarıyla anıyoruz

Bugün yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu'nun doğum günü. Usta yazarı sevgi ve saygıyla yad ederken, kitaplarından da bir demet sunuyoruz.

Türkiye'nin tanınan psikologları arasında yer alan Doğan Cüceloğlu, 9 Şubat 1938'de Mersin Silifke'de dünyaya geldi. Kitapları Türkiye'de ve dünyada çok sattı. Yaptığı çalışmalarla pek çok insnaın hayatına dokundu. Yazarın bugün doğum günü.

Kutlu olsun...

Bu vesileyle Doğan Cüceloğlu'nu kitaplarından bir seçkiyle anıyoruz. Ruhu şad olsun..

Yazdığı eserlerle herkesin hafızasına yer edinen Doğan Cüceloğlu'nun kitapları, alanında en çok okunan ve aranan yapıtlar oldu.

Özellikle eğitim, aile, iletişim ve daha pek çok konuda kitap yazan, söyleşiler veren Cüceloğlu, derin bilgi birikimine sahip Türkiye'nin ender yetiştirdiği bilim adamlarındandı.

KİTAPLARINDAN SEÇMELER

Kitap Ayracı olarak bugün siz kitapseverlere Doğan Cüceloğlu'nun eserlerinden bir tavsiye listesi yaptık.

Pek çok esere imza atan Cüceloğlu'nun bütün kitaplarına yer vermek isterdik ama o da başka dosya konusu olsun istedik. Kitapları arasında 10 yapıtı sizler için hazırladık.

Yazar, psikolog Doğan Cüceloğlu

EVLENMEDEN ÖNCE

Evlenmeden önce aralarındaki ilişkiyi önemseyen, üstüne konuşan, sohbet eden, zaman ve emek veren çiftler, evliliklerinde kendi farklı öykülerinden ‘bizim öykümüz’ dedikleri yeni bir öykü oluşturmayı başarırlar.

VAR MISIN? GÜÇLÜ BİR YAŞAM İÇİN ÖNERİLER

Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?

SAVAŞÇI

İnsanın özgür iradesine, yani kendilik bilincine yeni bir basamak ekleyen her uyanış, hayat savaşına daha güçlü bir şekilde devam etmesinin başlangıcıdır. İşte Savaşçı, bu uyanışın fitilini ateşlemesi bakımından, hayatın özünü kavramak isteyen her insanın mutlaka okuması gereken bir eser.

İNSAN VE DAVRANIŞ

Bu kitap her çağdaş insanın bilmesi gereken modern psikolojinin temel kavramların ilk kez Türk bilim adamlarını katkılarıyla ve Türk bilim adamlarını katkılarıyla ve Türk toplum yapısının özellikleriyle kaynaştırarak sunmaktadır.

BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE

Başarıya Götüren Aile, sınav döneminde çocuklarına destek olmak için doğru ve etkili yöntemler arayan tüm ana babalara kılavuzluk edecek.

İÇİMİZDEKİ BİZ

Bu kitap, Sen-Ben Anlayışı üzerine kurulmuş aile ve iş yaşamının sorunlarını irdelemekte ve çözümün BİZ Bilinci'nde yattığını göstermektedir.

ÖĞRETMEN OLMAK

Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan, bu kitapta genç fidanları taptaze umutlara dönüştüren öğretmenlerimizi konuşuyor.

İLETİŞİM DONANIMLARI

Bu kitap, ailede, iş yerinde ve toplumda sağlıklı insan ilişkilerine önem veren, keşkesiz bir yaşam isteyen insanlar için yazıldı. Yaşamınızın sonunda, "Keşke kendi hayatımı yaşayabilseydim" dememeniz için.

İÇİMİZDEKİ ÇOCUK

İçimizdeki Çocuk, yaşamımıza yön veren güçlü bir varlıktır.

BİR KADIN BİR SES

Bu kitapta bir kadın ve onun sesi var, ama anlatılan gerçek yaşam öyküsünün en önemli kahramanı bir erkek.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com