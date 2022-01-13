Yazar Hayati İnanç, Divan edebiyatını anlattı

Hayati İnanç verdiği söyleşide Divan edebiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Hayati İnanç, ayrıca 5 kitap tavsiyesinde de bulundu.

Yazarlığın yanı sıra avukatlık, yayıncılık, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk unvanlarına sahip Hayati İnanç, 7 kitaptan oluşan serisiyle aynı adı taşıyan Can Veren Pervaneler söyleşisinde İstanbulluları Divan edebiyatının tarihine uzanan bir yolculuğa çıkardı.

Hayati İnanç, yoğun ilgi gören söyleşisinde unutulmaya yüz tutan Divan edebiyatının kültürel özelliklerini kendine has üslubuyla anlattı.

Divan edebiyatının geçmişine değinilen söyleşiye Üsküdarlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide konuşan İnanç, "Hem Fatih'in hem Abdülhamid'in mirasını takiben ben de vasiyetim olarak web sayfama kitaplar koydum" diyerek dinleyicilere o kitapları okumalarını tavsiye etti.

5 KİTAP TAVSİYESİ

Divan Edebiyatı’nın tarihine uzanan bir yolculuğa çıkardı. Hayati İnanç, unutulmaya yüz tutan Divan Edebiyatı’nın kültürel özelliklerini kendine has üslubu ile vatandaşlara aktardı.

Söyleşide eğitim, teknoloji, bilim, Türk geleneklerini ve ölüm konularını işleyen Hayati İnanç, vasiyetini belirterek, kendi internet sitesinde paylaştığı 5 tane kitabı salondaki dinleyiciler tarafından okunması tavsiyesinde bulundu.





"VASİYETİMDİR..."

Vasiyetini açıklayan yazar Hayati inanç, "Hem Fatih'in hem Abdülhamid'in mirasını takiben ben de vasiyetim olarak web sayfama kitaplar koydum. Kitaplar oradan okunabiliyor, basıyorsun açılıyor. Kimse yanlış anlamasın, kendi yazdığım naçiz kitaplardan söz etmiyorum. Ama bunlar öyle değil, bunlar temel kitaplar. Olmazsa olmaz, medeniyetimizin ekseninde, merkezinde olan kitaplar" diyerek sözlerine devam etti.



