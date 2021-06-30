Yazar ve bilim adamı Fuat Sezgin'in vefatının üçüncü yılı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, üç yıl önce bugün hayatını kaybetti. Büyük bilim adamını saygı ve sevgiyle yad ediyoruz.

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Profesör Fuat Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil, 27 dili çok iyi derecede biliyordu. Prof. Dr Fuat Sezgin 30 Haziran 2018'de aramızdan ayrıldı. Özellikle İslam felsefesi gibi alanlarda pek çok araştırması, kitabı bulunan Sezgin'i sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Bilim tarihi hocası Fuat Sezgin, üç yıl önce bugün hayatını kaybetti. Hayatı boyunca pek çok bilimsel çalışmada bulunan Sezgin, derin bilgi ve entelektüel birikimiyle, kültür, sanat ve tarih hayatımıza önemli katkılar sundu, önemli kitaplara imza attı.

İSLAM BİLİMLERİNE YOĞUNLAŞTI

Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. 1943-51 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde, İslami Bilimler ve Oryantalizm alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü.

ARAP DİLİ ÜZERİNE DOKTORA YAPTI

Öğretmeninin bilimlerin temelinin, İslam Bilimleri'ne dayandığını söylemesiyle bu alana yönelen Fuat Sezgin, 1951 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

NE DEDİLER...

Faut Sezgin ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

"RAHMETLE ANIYORUM"

"İslam bilim tarihi alanında yaptığı araştırma ve çalışmalarla dünyanın önde gelen tarihçileri arasına adını yazdıran Prof. Dr. #FuatSezgin’i vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum."

Fahrettin Altun - İletişim Başkanı

"MAZİDEN KÖPRÜ KURAN ALİM"

"İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan - Cumhurbaşkanı

"MEKANI CENNET OLSUN"

"İslam medeniyetinin ilmi mirasını ve Müslümanların bilim tarihindeki önemli konumunu yaptığı çalışmalarıyla günümüze aktaran, kıymetli ilim insanı, mütefekkir Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

Ali Erbaş - Diyanet işleri Başkanı