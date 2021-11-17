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    Yedi Güzel Adam'dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı

    Yedi Güzel Adam olarak bilinen şairlerden geriye Rasim Özdenören kaldı sadece. Sezai Karakoç'un vefat etmesiyle altı güzellik kayboldu.
    • Özel İçerik
    • 17.11.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:54
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    Yedi Güzel Adam'dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı

    Türk edebiyatının Yedi Güzel Adam'ı olarak bilinen şairler, bir bir bu dünyadan göçüp gidiyor.

    Dün de usta şair Sezai Karakoç'un vefat etmesi Yedi Güzel Adam'ı akla getirdi. Bu şairler arasında geriye sadece yazar ve şair Rasim Özdenören kaldı.

    Kendisine uzun ömürler diliyoruz..,

    Aynı zamanda şair Necip Fazıl Kısakürek'in de öğrencileri olan Yedi Güzel Adam'ı kısaca tanıyalım.

    Erdem Beyazıt

    Adil Erdem Bayazıt, 1939 yılında Kahramanmaraş’da gözlerini hayata açtı. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde, 69 yaşında vefat etti.

    Yedi Güzel Adam dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı #1

    Erdem Beyazıt

    Rasim Özdenören

    Rasim Özdenören, 1940 yılında Kahramanmaraş’ta hayata merhaba dedi. Kendisi gibi şair olan Alâeddin Özdenören’in kardeşidir.

    Yedi Güzel Adam dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı #2

    Rasim Özdenören

    Nuri Pakdil

    1934 yılında dünyaya gelen Nuri Pakdil, İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde verdi. Pakdil, 18 Ekim 2019'da hayatını kaybetti.

    Yedi Güzel Adam dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı #3

    Nuri Pakdil

    Mehmet Akif İnan

    12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa’da doğan Akif'in, 7 Güzel Adam macerası da diğer şairler gibi oldu. M. Akif İnan, 6 Ocak 2000’de aramızdan ayrıldı.

    Yedi Güzel Adam dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı #4

    Mehmet Akif İnan

    Alâeddin Özdenören

    Alâeddin Özdenören, 20 Mayıs 1940 tarihinde Kahramanmaraş’ta hayata gözlerini açtı. Özdenören, 2003'de Balıkesir'de hayatını kaybetti.

    Yedi Güzel Adam dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı #5

    Alâeddin Özdenören

    Cahit Zarifoğlu

    Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 yılında Ankara’da doğdu. Edebiyat hayatına lisedeyken yazdığı şiir ve kompozisyon yazarak başladı.

    Diğer arkadaşlarıyla beraber Zarifoğlu nice gençler yetiştirmiş, yeni yeni ufuklar açtı. 7 Haziran 1987 yılında vefat eden Zarifoğlu’nun şiirleri çok seviliyor.

    Yedi Güzel Adam dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı #6

    Cahit Zarifoğlu

    Sezai Karakoç

    Bir diğer şair ise edebiyatımızda derin izler bırakan Sezai Karakoç'tur. Karakoç da Yedi Güzel Adam efsanesi içinde yer almaktadır.

    Karakoç, dün hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı. Şairin en önemli şiiri ise Mona Roza'dır.

    Yedi Güzel Adam dan geriye sadece Rasim Özdenören kaldı #7

    Sezai Karakoç

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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