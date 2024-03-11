Yeni kitaplarla okuma önerileri Yeni çıkan raflardaki yerini alan kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Kararsız kitapseverler için yenilerden oluşan bir öneri listesi hazırladık.

Özel İçerik

Kitap okumak isteyen fakat ne okuyacağına karar veremeyen okurlar için her zaman olduğu gibi yine yepyeni kitaplardan oluşan öneri listesi hazırladık. Listemize göz atmayı unutmayın.

İşte İthaki, Minotor ve Nova etiketli kitaplardan sizle için seçtiklerimiz.

İyi okumalar diliyoruz...

Kazanma Sanatı: Moneyball

Kazanma Sanatı' nın dört kelimesinden sadece birini anladım ve bu hâlâ yıllardır okuduğum en iyi ve en sürükleyici spor kitabı...

Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar

Rebecca Solnit Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar kitabında kadim bir hikâyeyi incelikli ve bir o kadar da öfkesini kuşanmış üslubuyla anlatıyor bizlere. Hayatın birçok alanında kadınların nasıl susturulduğunu, ezildiğini, taciz ve tecavüze uğradığını, öldürüldüğünü gerçek hikâyeler üzerinden aktarırken bu karanlık tabloyu üreten sistem çarklarını gözler önüne seriyor.

Dedektif Hanşiçi’ninTuhaf Vaka Defteri

Vaka Defteri'nin ne olduğunu mu soruyorsun?’ dedi Hanşici konuşmasına başlarken. ‘Biz dedektifler elde ettiğimiz bilgileri Şehir Sulh Mahkemesi’ne iletirdik. Davadan sorumlu başmüfettiş ya da yargıç yardımcısı da bu bilgileri bir deftere kaydederdi. İşte bu deftere Vaka Defteri derdik...

Eugénie de Franval:Trajik Bir Öykü

Eugénie de Franval romanında aşırı uçlara götürülerek felakete sebep olmuş duygusal bir deney söz konusudur: Zengin ve yakışıklı bir aristokrat, felsefi bir inatlaşmayla kızı Eugénie’yi sadece kendisi için, tüm ahlaki ve dini yargılardan azade yetiştirir ve sonunda kendisine âşık eder. Karısını, dostlarını ve toplumun geri kalanını hiçe sayarak kızının özgür iradesini tesir altında tutan Mösyö de Franval, kendi arzuları doğrultusunda her şeyi göze alırken felakete varanların eşsiz bir örneği hâline gelecektir.

2010: İkinci Uzay Destanı

Arthur C. Clarke, bilimi edebiyatla eşsizce birleştiren, bilimkurgunun üç büyük usta­sından biri. İnsanın evrimini, yapay zekânın gelişimini ve uzay yolculuğunu konu edinen 2001: Bir Uzay Destanı'nın büyüleyici de­vam kitabı 2010: İkinci Uzay Destanı ise ga­laksinin derinliklerine gizemli bir yolculuk.

Selam Metin, Ben Berceste

Yazın hayatının kırkıncı yılında Mehmet Yaşın’dan yeni bir roman: Selam Metin, Ben Berceste.

Maymun Adası

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai’nin farklı türlerdeki yeteneğini ortaya seren beş öykü Maymun Adası’nda bir araya geliyor.

Amerigo: Tarihsel Bir Yanılgının Hikâyesi

Stefan Zweig sezgisel bir yaklaşım ve usta işi bir anlatıyla, Vespucci’nin yaşamının etrafında üç yüz yıl boyunca gelişen ve adını ölümsüzleştiren tesadüfler, yanılgılar ve hatalar komedisini ele alıyor.

Amok Koşucusu

İnsani ikilemleri keskin bir şekilde gözlemleyen Zweig, yirminci yüzyılın ilk yarısında kozmopolit ve sömürgeci bir arka plana oturttuğu bu eserinde insan ruhunun derinliklerini incelikle anlatıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com