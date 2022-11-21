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    Zamanında zihnimize yazılanlar, sonradan kaderimizi yazar: Kırmızı Pelerin

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kırmızı Pelerin romanı küçükken tacize uğrayan bir genç kızın öyküsünü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:49
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    Zamanında zihnimize yazılanlar, sonradan kaderimizi yazar: Kırmızı Pelerin

    Çocuklukta yaşanan bir tacizin, bu tacizin koyu gölgesi altında geçen yılların, yalnızlığın, kimsesizliğin, her şey bitti derken açılan yepyeni kapıların, kısaca iyisiyle kötüsüyle macera dolu, dokunaklı bir hayatın hikâyesi bu; çok masum bir aşk hikâyesi aslında.

    Kitabın bir yerlerinde mutlaka kendinizle ve sizde iz bırakanlarla karşılaşacaksınız. Umarım onları iyi tanır, önce kendinize, sonra da onlara biraz daha hoşgörüyle yaklaşabilirsiniz.

    Zamanında zihnimize yazılanlar, sonradan kaderimizi yazar: Kırmızı Pelerin #1

    Sayfa: 424

    Kitaptan...

    "Açık kapıdan kırmızı pelerinli bir kız giriyor içeri. Bir filmden, bir masaldan kopup gelivermiş gibi hali var. Sabah ezanı okunurken, gün daha tam doğmamış, etraf henüz tam aydınlanmamışken insanın içine bir ürperti gelir ya, ona benzer bir duygu içimi yalayıp geçiyor. Hayalet gibi…"


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