taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7258
Euro
7.3595
Altın
1683.78
Borsa
96470.97
Gram Altın
364.06
Bitcoin
45105.75

Kıvanç Tatlıtuğ: İyi ki sen varsın Başak

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından eşi Başak Dizer'in doğum günü için bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kıvanç Tatlıtuğ: İyi ki sen varsın Başak

Haftalardır eşi Başak Dizer ile karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününü kutladı.

"SENİ SEVİYORUM"

Instagram hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu altına, 'İyi ki doğdun benim canım! İyi ki sen varsın. Seni seviyorum.' mesajını yazdı.

"YAŞAMAK GÜZEL ŞEY"

Farklı duygularda olduğunu belirten Başak Dizer de paylaştığı bu fotoğrafa şu notu düştü; "Hayatımın en farklı, en garip ama gerçekten düşündükçe içinde derin mesajlar bulduğum özel bir doğum günü ve dönem oluyor. İlk kez tüm sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem yanımda değil. Ah ilk kez canım babam hayatımda değil... Bu yaşadıklarım asla beni mutsuz etmiyor biraz burukluk belki ama kocaman bir umut bir de coşku var yanında. Yaşama coşkusu. ‘Yaşıyorsak hala umut var demektir.’ Umudunuz, huzurunuz ve gülüşünüz hiçbir şeye yenilmesin. İyi ya da kötü, her nasıl adlandırıyorsanız başınıza gelenleri her şey insanlar için, yaşamak güzel. Sağlıkla..."

Kıvanç Tatlıtuğ: İyi ki sen varsın Başak

İlginizi Çekebilir
Seda Sayan'ın makyajsız hali
Yaptığı filtrelerle sosyal medyada sık sık gündem olan Seda Sayan uzun zaman sonra ilk kez makyajsız bir halini paylaştı.
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu sevgilisi Tiago Ramos ile fotoğraf paylaştı. Neymar ve babası da bu fotoğrafı beğendi.
Hayal Köseoğlu'ndan karantina dansı
Mucize Doktor dizisinde Açelya rolünü oynayan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti.
Hazal Kaya: Hemen çocuk yapacağım
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, anneliği çok sevdiğini ve hemen bir çocuk daha yapmak istediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
948
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
353
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
236
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
179
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
75
Koronavirüs, temassız ödeme oranını en üst seviyeye çıkardı
Koronavirüs, temassız ödeme oranını en üst seviyeye çıkardı
5
Kayseri'de 14 katlı bina karantinada
Kayseri'de 14 katlı bina karantinada
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir