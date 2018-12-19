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Kıvanç Tatlıtuğ: Kanıtlasınlar oyunculuğu bırakırım

Kıvanç Tatlıtuğ'u çıldırtan suçlama: Köpeği Mars'ın kulaklarını kesti

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 13:12..
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, köpeği Mars'ın kulaklarını kestiği iddialarına isyan etti.

"KULAKLARI KESİK ALINMIŞTIR"

Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Tatlıtuğ "Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın. Eğer kanıtlarsanız, ben hemen yaptığım oyunculuk mesleğini bırakıp, başka işlerle uğraşacağımın sözü bendedir" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ: Kanıtlasınlar oyunculuğu bırakırım

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