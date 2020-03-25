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Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'a kaçtı

Kıvanç Tatlıtuğ, virüs vakaları giderek artarken eşi Başak Tatlıtuğ’la birlikte Kemerburgaz’daki evine kapandı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 08:00..
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Giderek yayılmaya başlayan koronavirüs salgını insanları evlerine kapattı. İmkanı olan ünlü isimler evlerine kapanmakla kalmadı İstanbul'u da terk etti.

Bu salgın dolayısıyla kalabalık bir yerde yaşamak istemeyen bir isim de Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'a kaçtı

KEMERBURGAZ'DAKİ EVE GİTTİLER

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz’da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.

2 HAFTADIR KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORLAR

Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor.

KÖPEKLERİ YANLARINA ALDILAR

Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'a kaçtı

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