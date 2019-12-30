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Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un adı çok farklı bir rol için geçiyor: Mustafa Kemal Atatürk.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 10:38..
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Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Yakışıklığının yanında oynadığı rollerle de adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi yeni ve önemli bir rolle anılıyor.

ATATÜRK'Ü CANLANDIRABİLİR

Aşk-ı Memnu, Ezel gibi diziler ve Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi projelerde oynadığı rollerle takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'a, 6 bölümlük mini dizide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürüldü.

Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura dizisinde Kırımlı Türk bir asker olan Kurt Seyit Eminof'u canlandırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

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