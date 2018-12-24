Kıvılcım Ural'ın baby shower partisi

Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural, yeni doğacak olan bebeği için baby shower partisi düzenledi. Ural; annesi, kayınvalidesi ve yakın dostlarının katıldığı kutlamadan, bir fotoğrafı sosyal medyada da paylaştı. Ural, katılanlara, “Müthiş bir gün, hepinizi çok seviyorum” sözleriyle teşekkür etti.

"KISKANMAYIN"

Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler sonrasında, kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki verdi. Baby shower partisi için tercih ettiği pastanın haksız bir şekilde eleştirildiğini söyleyen Ural, bu pasta tercihini eşinin mesleği üzerinden eleştiren haberlere, sert tepki gösterirken çarpıcı satırlar yazdı.

Kıvılcım Ural'dan düğün fotoğrafları