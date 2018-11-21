Kız öğrencileri teknolojiyle buluşturan öğretmene ödül

Bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkaran projeleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalardan defalarca ödülle döndü.

EĞİTİMDE FARK YARATAN ÖĞRETMENLER

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenler yarından itibaren Ankara'da ağırlanacak. Bu kapsamda 81 ilden eğitimde fark yaratan öğretmenler belirlendi.

ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Bu öğretmenler arasında, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar başta olmak üzere öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan da bulunuyor.

TEKNOLOJİYLE BULUŞAN KIZLAR

Avrupa Birliği'nde 2020'de 900 bin kadın bilişimciye ihtiyaç duyulacağını aktaran Selçuk Yusuf Arslan, "Buradan yola çıkarak okulumda, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla 'Teknolojiyle Buluşan Kızlar' isimli bir proje yürüttüm. Projede BTK, Microsoft, Hacettepe Üniversitesi, Science on Stage gibi kurumların da desteğiyle, okula teknolojiyi entegre etmeye çalıştık. Projemizle İstanbul Üniversitesi'nin Future Learning yarışmasında ikincilik ödülü aldık" dedi.