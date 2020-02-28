taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2423
Euro
6.8706
Altın
1633.17
Borsa
110418.37
Gram Altın
326.753
Bitcoin
55389.58

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

DHA | 28.02.2020 - 09:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI

“Suriye İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı, şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var” diyen Akıncı şunları kaydetti: “Türkiye’nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

İlginizi Çekebilir
KKTC Başbakanı Tatar: Hüsrana uğrayacaklar
KKTC Başbakanı Tatar, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için, "Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacaklar, eninde sonunda hüsrana uğrayacaklar" dedi.
Çelik: Mültecileri tutabilecek durumda değiliz
Esad rejimi güçlerinin Türk askerine düzenlediği hain saldırıdan sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik, "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.
Çin’de ölenlerin sayısı 2 bin 790’a ulaştı
Son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi, 327 yeni vaka tespit edildi.
Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1360
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1409
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
971
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
648
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
291
Hataylılar hastaneye akın etti
Hataylılar hastaneye akın etti
249
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir