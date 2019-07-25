KKTC, Kapalı Maraş'ı açmakta kararlı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Kapalı Maraş" olarak bilinen ve sivillere kapalı olan bölgenin kazandırılması için Türk tarafının attığı adımlar devam ediyor.

NTV yayınına katılan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Özersay şunları söyledi;

KIBRISLI RUMLARIN MALLARINI DA ARAŞTIRACAĞIZ

"Elimizdeki verileri güncelleyeceğiz. Mimar, mühendis, asker, çevre, eski eser gibi alanlarda uzman isimlerle verileri güncelleyeceğiz. Vakıf malları ve Kıbrıslı Rumların mallarıyla ilgili de çalışma yapacağız. Vakıflar ve kişilerin malarına halel gelmeden envanter çalışmasını yapma kararı aldık.

NE ŞEKİLDE CANLANDIRILACAĞINA KARAR VERECEĞİZ

Binaların durumunun ne olduğunu inceleyeceğiz. İncelemeden sonra Maraş'ın ne şekilde canlandırılacağına karar vereceğiz. Biz artık Maraş'ın bu şekilde kalmasını kabul etmiyoruz.

MARAŞ'TA SATATÜKOYU KIRACAĞIZ

Burayı mülkiyet haklarına saygı duyarak sivil hayatın bir parçası haline gelmesini istiyoruz. Bugünkü durumu devam ettirmeyeceğiz, bu statükoyu devam ettirmeyeceğiz. Çalışma ne kadar sürede sonlanır bunu şu anda bilemeyiz. Biz KKTC hükümeti olarak bu yapıyı kırma kararlılığındayız. "