Koç Holding'den 'özel uçak' tartışmalarına açıklama

23 Haziran'da tekrar edecek İBB Başkanlığı seçimleri öncesinde İstanbul'un sorunlarından çok adayların yaptıkları konuşulmaya devam ediyor.

Bunun son örneği de; CHP'nin İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Holding'in şirketi Setair'e ait özel uçakla İstanbul'dan Trabzon ve Ordu'ya seyahat etmesi oldu.

İmamoğlu'nun özel uçakla yolculuk yapması eleştirilmiş, Koç Holding tarafından korunup kollandığı iddia edilmişti. Tüm bu iddialar üzerine Koç Holding bir açıklama yayınlayarak konuya açıklık getirdi.

"TALİHSİZ AÇIKLAMALAR"

Holding'in Twitter sayfasından yapılan açıklamada; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talihsiz açıklamalarını üzüntüyle takip edildiği, 1990'dan beri faaliyet gösteren Setair şirketinin özel şirketlere, siyasilere ve devlet erkanına da hizmet verdiği belirtildi.

"BİNALİ YILDIRIM DA KULLANDI"

Açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun özel uçak talebinin yolculuklar öncesinde ücreti ödenerek ve faturası kesilerek gerçekleştiği, Binali Yıldırım'ın da 3 Mart'ta Setair'den kiralanan helikopterle yolculuk yaptığı ifade edildi.

"GÜNLÜK SİYASETE POLEMİK KONUSU YAPMAK YAKIŞIKSIZ"

Koç Topluluğu'nun siyasetin bir parçası olmadığının ifade edildiği açıklamada; polemik konusu yapılmanın yakışıksız olduğu dile getirildi ve suçlamalar reddedildi.

2 UÇAK, 2 HELİKOPTER VE 1 DENİZ UÇAĞI VAR

Koç Holding'e bağlı Setair şirketinin filosunda; TC-KMR tescil kodlu Falcon 7X, TC-RMK tescil kodlu Falcon 8X jetleri ile TC-HVM, TC-HSV kodlu helikopterler ve TC-MRN tescil kodlu deniz uçağı bulunuyor.

NİHAT ZEYBEKCİ DE BİNDİ

Öte yandan Koç Holding'in özel jetinin 2017 yılında dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından da kullanıldığının ve Zeybekci'ye AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da eşlik ettiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.