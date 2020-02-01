Koca: 6 kişi dönmekten vazgeçti, 42 yolcu uçağa alındı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi. Atlara olan sevgisiyle tanınan yıldız futbolcunun fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.

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ABD'de korovonavirüse karşı 'acil durum' ilanı

ABD, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 'acil durum' ilan etti.