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Koca: 6 kişi dönmekten vazgeçti, 42 yolcu uçağa alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

AA | 01.02.2020 - 08:51..
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Türk, Azerbaycan, Arnavutluk, Burgaristan ve Gürcistan vatandaşlarını Çin'den getirmek için önceki gün Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Çin'in Vuhan kentine dün ulaşmıştı.

Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi gerçekleştirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Koca: 6 kişi dönmekten vazgeçti, 42 yolcu uçağa alındı

"HASTALIK YOK"

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

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