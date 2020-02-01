Koca: 6 kişi dönmekten vazgeçti, 42 yolcu uçağa alındı

Türk, Azerbaycan, Arnavutluk, Burgaristan ve Gürcistan vatandaşlarını Çin'den getirmek için önceki gün Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Çin'in Vuhan kentine dün ulaşmıştı.
Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi gerçekleştirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
"HASTALIK YOK"
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.