taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8067
Euro
6.3681
Altın
1524.82
Borsa
98501.62
Gram Altın
284.869

Kocaeli'de amcasının kazasını duyunca kendini bıçakladı

Amcasının trafik kazası geçirdiğini öğrendikten sonra bunalıma giren yeğen, karnına sapladığı bıçakla kendini yaraladı.

İHA | 02.09.2019 - 16:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'nin Derince Çınarlı Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde bulunan bir binada, Mesut G. (20) adlı genç, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrenince Turanlı Sokak’ta bulunan yengesinin evine gitti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KENDİNİ BIÇAKLADI

Amcasının durumu hakkında yengesinden bilgi alan Mesut G. bir anda sinir krizi geçirerek mutfakta bulunan bıçağı alıp kendi karnına sapladı. Bıçak ile kendini yaralayan Mesut G.’nin kanlar içinde yerde kaldığını gören yengesi, balkona çıkarak yardım istedi.

Kocaeli'de amcasının kazasını duyunca kendini bıçakladı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çınarlı Mahallesi Sağlık Ocağı'nda bulunan doktorların ilk olarak yardımına koştuğu Mesut G., daha sonra olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'de amcasının kazasını duyunca kendini bıçakladı

Kocaeli'de amcasının kazasını duyunca kendini bıçakladı

Kocaeli'de amcasının kazasını duyunca kendini bıçakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

243
Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

128
Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

95
ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

70
Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven

Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven

408
İSPARK ücretlerine zam geldi

İSPARK ücretlerine zam geldi

928
Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

644
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir