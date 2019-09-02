Kocaeli'de amcasının kazasını duyunca kendini bıçakladı

Kocaeli'nin Derince Çınarlı Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde bulunan bir binada, Mesut G. (20) adlı genç, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrenince Turanlı Sokak’ta bulunan yengesinin evine gitti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KENDİNİ BIÇAKLADI

Amcasının durumu hakkında yengesinden bilgi alan Mesut G. bir anda sinir krizi geçirerek mutfakta bulunan bıçağı alıp kendi karnına sapladı. Bıçak ile kendini yaralayan Mesut G.’nin kanlar içinde yerde kaldığını gören yengesi, balkona çıkarak yardım istedi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çınarlı Mahallesi Sağlık Ocağı'nda bulunan doktorların ilk olarak yardımına koştuğu Mesut G., daha sonra olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.