Kök hücrelerle canlı robot üretildi

Massachusetts Tufts Üniversitesi Allen Keşif Merkezi'nden bilim insanları, kendi kendine hareket eden, bir milimetreden daha küçük robotlar üretti.

Yaralarını kendileri iyileştirebilen ve bir haftayla 10 gün arasında, canlı organizmalar gibi ölen "Xenobot" adlı robotların, tıkanan damarların açılması, okyanusların mikro plastiklerden arındırılması ya da zehirli maddelerin bulunup yok edilmesi gibi alanlarda kullanılacağı belirtiliyor.

İngiliz Guardian gazetesine göre, Massachusetts Tufts Üniversitesi Allen Keşif Merkezi'nin Direktörü Michael Levin, Afrika pençeli kurbağası Xenopus laevis'ten esinlenilerek Xenobot adını verdikleri robotlar için "Bunlar yeni canlı makineler. Onlar ne sıradan bir robot ne de bilinen bir hayvan türü. Bu yeni bir insan yapımı yaşam formu: yaşayan, programlanabilir bir organizma" dedi

Levin ve ekibindeki araştırmacılar, 'Xenobot'larda metal veya plastik yerine biyolojik dokular kullanıldığından diğer robotların aksine çevre kirliliği de yaratmayacağını belirtiyor.

EVRİMSEL ALGORİTMADAN YARARLANILDI

BBC'nin aktardığına göre, araştırmalarının sonuçları bilim dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayımlanan bilim insanları, robotlarını bir 'evrimsel algoritmasıyla' geliştirdi.

Program, 500-1000 arası deri ve kalp hücresiyle rastgele üç boyutlu konfigürasyonlar oluşturdu. Her tasarım sanal bir ortamda test edildi. Kalp hücreleri atmaya başladığında robotların ne kadar yol aldığı ölçüldü. En iyi performans gösteren hücrelerle yeni tasarımlar yaratıldı.

Kalp hücreleri kendiliğinden kasılıp gevşeyebildiği için minik motorlar gibi bir işlev görüyor ve robotları itiyor. Robotların ömrü bir haftayla 10 gün arasında değişiyor.

Çalışma sırasında kurbağa hücreleri, canlı kalabilmeleri için bir su kabına konuldu. Tasarımlar, cımbız ve yakıcı aletlerle yapıldı. Bazı hücreler, düz bir çizgide hareket ederken bazıları daireler çizerek hareket etti ya da diğer hücrelerin arasına katıldı.

Michael Levin, Afrika pençeli kurbağası Xenopus laevis'ten esinlenilerek Xenobot adını verdikleri robotlar için "Bunlar çok küçük. Nihai hedefimiz büyüklerini yapmak" dedi.

KARADA YAŞAYAN "ROBOTLAR"

Bu robotlara damarlar, sinir sistemleri ve algılayıcı hücrelerle görme yetisi kazandırılabileceğini belirten Levin, memelilerden alınacak kök hücrelilerle karada yaşayan robotlar yaratmanın da mümkün olduğunu söyledi.

İNSANLIĞA TEHDİT OLUR MU?

Vermont Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Sam Kriegman, "Videoyu izledikten sonra bu şeylerin dünyayı ele geçirmesinden korkmak zor" diye konuştu.

Araştırma ekibi de Xenobot'ları 'canlı' olarak nitelendirseler de, robotların kendi başlarına evrimleşemediğini vurgulayarak tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

Ancak bazı uzmanlar Xenobot'ların ileride insanlık için tehdit oluşturabileceği kanısında. Utan Üniversitesi'nden Biyomedikal Mühendisi Tara Deans, "Yeni bir yaşam formu oluştururken onun neye evrilebileceğini iyi hesaplamalısınız" diye konuştu.

Deans gibi bilim insanları, Xenobot'ların şu anda zararsız olsa da, gelecekte sinir sistemi hücreleriyle birleştirilme, algı yeteneği edinme veya biyolojik silahlarda geliştirilmede kullanılma ihtimalinin bulunduğunu vurguluyor.