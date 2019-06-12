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Kolombiya polisi köprüleri söküyor

Kolombiya polisi, Venezuelalıların sınırı geçmesini engellemek için köprüleri yıkıyor.

İHA | 12.06.2019 - 10:07..
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sınırları açmasından sonra sadece ilk gün 34 bin Venezuelalı Kolombiya’ya geçmiş, Kolombiya’daki 40 bin kişi ise ülkesine geri dönmüştü.

KAÇAK GEÇİŞLER ÖNLENMEK İSTENİYOR

Kolombiya polisi, Venezuelalıların kurdukları derme çatma köprüleri sökerek kaçak geçişlerin önüne geçmeye çalışıyor.

Kolombiya polisi köprüleri söküyor

POLİS KÖPRÜLERİ SÖKÜYOR

Polis, köprüleri sökmek için sınırdaki Simon Bolivar Köprüsü'nün yakınındaki Tachira Nehri'ne indi.

Bu önlemin, Venezuela-Kolombiya sınırı tekrar açıldıktan sonra Venezuelaların göçmenlik kontrollerinden kaçmasını engelleme amaçlı olduğu bildirildi.

Kolombiya polisi köprüleri söküyor VİDEO

Kolombiya polisi köprüleri söküyor

"GEÇMEK İSTİYORUZ"

Kolombiyalı güvenlik güçleri, kendilerini gözetim altına alırken nehir kıyısındaki birçok insan ise “Geçmek istiyoruz!” diye isyan etti.

Nicolas Maduro, insani yardım adı altında yapılabilecek kaçakçılığı önlemek için şubat ayında Kolombiya ile olan sınır kapılarını kapatılmasını emretmişti.

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