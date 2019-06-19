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KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

Uzun yıllardır seçim araştırmaları yapan KONDA'nın 23 Haziran çalışmasına göre Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı: yüzde 54.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 17:13..
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KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

İstanbullular, Belediye Başkanı'nı seçmek için 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek.

Seçimlere AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Nejdet Gökçınar ve Mustafa İlker Yücel katılacak. Yarışta ön plana çıkan iki aday ise: Yıldırım ve İmamoğlu.

3498 SEÇMEN KATILDI

Araştırmanın künye kısmında anket çalışmasının; 15-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşme tekniğiyle yapıldığı belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU ÖNDE

Şirketin yayınladığı anket grafiğinde adayların belli olduğu tatihten bu yana aldıkları oy karasızlar ve sandığa gitmeyenler çıkarılarak yansıtıldığı belirtildi.

23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 49 oy alacağını öngören KONDA; "Yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıttığımızda ise Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54, Binali Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaşacakları hesaplanmaktadır." açıklamasını yaptı.

KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

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