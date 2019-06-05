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Kongo'da ayrılıkçıların saldırısı: 15 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grupların saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 05.06.2019 - 05:58..
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Ulusal basındaki haberlere göre, Beni Vali Yardımcısı Bakwanamaha Modeste, ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından Beni kentinde saldırı düzenlendiğini belirtti.

AYRILIKÇILARDAN SALDIRI

Modeste, "Üzülerek belirtmek isterim ki ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 13 sivil ve 2 asker hayatını kaybetti" dedi. KDC ordusu, Kuzey Kivu eyaletinde nisan başından bu yana Ugandalı isyancılara yönelik operasyonlar düzenliyor. Son olarak 5 gün önce ordunun düzenlediği operasyonlarda 26 ADF üyesi öldürmüştü.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, ülkesinden sürüldüğünden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor. ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde çok sayıda saldırı düzenledi.

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