Korana günlerinde evde izleyebileceğiniz söyleşi önerileri

Koronavirüs salgını, hem ülkemizde hem de dünyada gün geçtikçe büyümeye devam ediyor ve alabileceğimiz önlemlerin başında evde kalmak geliyor. Biz de #EvdeKal çağrısı yapıyor, #HayatEveSığar diyoruz.

İşte evde zaman geçirirken keyifle izleyebileceğiniz 10 KadınveKadın röportajı.

1 - ERHAN GÜLERYÜZ İLE MÜZİK VE DAHA FAZLASINI KONUŞTUK

Karşımızda Erhan Güleryüz! Gözünde efsane gözlükler, bize müziğe nasıl başladığını, sonra hayatında gelişenleri, etkilendiği müzik adamlarını ve çok daha fazlasını aktarıyor...

2 - NİHAN KAYA İLE İÇİMİZDEKİ ÇOCUĞUN YARALARINI KONUŞUYORUZ

Sevgili Nihan Kaya ile Bütün Çocuklar İyidir dediği son kitabından yola çıkıp içimizi sızlatan yaralarımızı konuştuk. Cinsel istismarın, aslında diğer istismara bağlı oluşundan bahsederek başlayan sohbetimiz, Instagram annelerine kadar vardı...

3 - ATA SÖZÜTOK İLE "BUNUN BÖYLE OLMAMASI LAZIMDI" ADLI KİTABI HAKKINDA RÖPORTAJ YAPTIK

Ata, reklamcılık kariyeri ve sosyal medya ile birlikte bir ev arkadaşlığı hikâyesi yazdı. Bunun Böyle Olmaması Lazımdı adını verdiği kitabı, en az kendisi kadar eğlenceli. Çekim sırasında o kadar eğlendik ki; tam da böyle olması lazımdı...

4 - ŞENGÜL BOYBAŞ İLE DÜNYANIN UYANIŞI ROMANINDAN ESİNLENİLEN ATİYE DİZİSİ İÇİN BULUŞTUK

Atiye dizisinde, Şengül Boybaş'ın yazdığı “Dünyanın Uyanışı” romanından esinlenildi. Bu başarının en güzel yüzü, attığı ilk adımla Şengül Boybaş'ın ta kendisi. Biz de onunla buluştuk ve Atiye’nin doğuş sürecini konuştuk.

5 - UZM. PSK. REFİKA YAZGAÇ ANLATIYOR: PSİKOLOJİMİZİ NASIL DÜZELTİRİZ

Uzman Psikoterapist Refika Hanım ile buluştuk; bir nar ağacının altında oturduk ve insan psikolojisi üzerine konuştuk. Psikolojimizi neler etkiliyor? İnsan bir sorunu olduğunu nasıl fark edecek? Gülmek bizi ne kadar mutlu ediyor? Tek çaremiz antidepresan mı? Kendimizle bağ kurmanın yolları neler? Her şeyden bahsettik...

6 - BURÇİN GÖKSU İLE MAKYAJ VE GÜZELLİK ÜZERİNE KONUŞTUK

Burçin Göksu ile markası Bugo’da buluştuk. Konumuz elbette makyaj ve güzellik. Göksu, eğlenceli karakteri ile işini gönülden yapan, makyaj denince doğalı yakalamanın önemini vurgulayan bir makyör. Hayalinin peşinden nasıl koşmuş, bugünlere nasıl gelmiş, uzun uzun konuştuk. Güzellik konusunda en doğru adımlar neler, anlattı. Makyaj trendleri, renk uyumu, konular bol...

7 - ANETTE INSELBERG İLE RİTÜELLER ÜZERİNE KONUŞUYORUZ

Anette Inselberg, aylardır çok satanlarda olan ve 100. baskıyı gören "Her Şey Değişir" kitabının yazarı. Öylesine pozitif ki, her şeyin değişeceğinin mümkün olduğunu hissetmemek imkansız oluyor. Ritüelleri, neden pozitif olmamız gerektiğini, nasıl doğru dilek dileyeceğimizi, her şeyi konuştuk yaşamın güzelliği adına. Hatta bir de "Aloe Vera Ritüeli" ve "Bolluk Bereket Ritüeli" yaptık...

8 - SICACIK ANILARI İLE GEÇMİŞTEN BUGÜNE GÜLTEN DAYIOĞLU

Sevgili Gülten Dayıoğlu, Gümüşsuyu’ndaki evinin kapılarını açtı bize. Geçmişe dönüp dolaştığımız sıcacık bir sohbet ettik. Güldük, eğlendik, yeri geldi gözlerimiz doldu; ama o sıcacık havamız hiç dağılmadı...

9 - İNAL AYDINOĞLU İLE GÖNÜLLÜLÜK ÜZERİNE KONUŞTUK

İnal Aydınoğlu, Türkiye’nin Gönüllülük Öğretmeni. Pamuk gibi bir insan kendisi ve gönlünü açan herkese pamuk gibi olmanın yollarını anlatıyor...

10 - SALİH UYAN CEVAPLADI: ÇOCUĞA KAÇ YAŞINDA TELEFON ALINMALI?

Salih Uyan ile eğitimci kimliği ile yazdığı Dijital Dünyada E-beveyn Olmak'ı konuşmak üzere bir araya gelmiştik. Teknolojinin içine doğan çocukları ve ebeveynlerinin yaşadığı karmaşa odağımızdaki konuydu. Bölümlere ayırdığımız söyleşimizde ikinci bölümde çizgi filmler, akıllı telefonlar ve sosyal medya üzerine konuşacağız.