Koranavirüs Pekin'i hayalet şehre dönüştürdü.

Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri koronavirüs yayılmaya devam ediyor.

Çin içinde de büyük şehirler karantina altında. Ülkenin başkenti 22 milyon nüfusluk kent adeta hayalet şehre dönmüş durumda.

Ülkede birçok kentte karantina uygulamasına geçilmiş durumda.

Karantinanın uygulanmadığı yerlerden gelen fotoğraflar bile insanın sokaklara çıkmadığını gösteriyor.

PEKİN ARTIK HAYALET ŞEHİR

Ülkenin en hareketli şehirlerinden Pekin hayalet kente dönmüş durumda.Bölgeden gelen her karede görevli ya da vatandaş herkesin maske taktığı görülüyor.

VİRÜS ÇİN'DEN 17 ÜLKEYE YAYILDI

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.