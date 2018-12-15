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'Korkusuz Kız' heykeli yeni yerinde

Cinsiyet eşitsizliğine ve kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çeken heykel, New York Menkul Kıymetler Borsası’ndaki yeni yerine alındı.

AA | 15.12.2018 - 09:09..
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ABD'de borsanın kalbi Wall Street'in sembolü bronz boğa heykelinin karşısına Dünya Kadınlar Günü'nde yerleştirilen "Korkusuz Kız" heykeli, New York Menkul Kıymetler Borsası’nın karşındaki yeni yerine taşındı.

'Korkusuz Kız' heykeli yeni yerinde

1987 YILINDA NEW YORK BORSASININ ÇÖKÜŞÜNÜN ARDINAN YAPILMIŞTI

İtalyan asıllı heykeltraş Arturo Di Modica, 'Charging Bull' (Saldıran Boğa) adlı eserini ABD'de New York borsasının 1987'deki çöküşünün ardından yapmıştı.

New York borsasının önüne bir gece vakti izinsiz olarak konulan 'korsan' heykel önce kaldırılmış, daha sonra New Yorkluların talebiyle, Wall Street'in Finans Bölgesi'nde bugün bulunduğu yere getirilmişti.

'Korkusuz Kız' heykeli yeni yerinde

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKEN BİR HEYKEL

Heykel; çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine ve kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çekmek amacıyla yeni yerine getirildi.

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