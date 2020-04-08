taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7846
Euro
7.3975
Altın
1649.26
Borsa
92895.91
Gram Altın
360.626
Bitcoin
49226.3

Korona hastası kaçtı, sağlıkçılar kovaladı

Rusya'da korona testi pozitif çıkan ve kaçmaya çalışan hastayı, sağlık çalışanlarının kovalama anları kameralara yansıdı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Korona hastası kaçtı, sağlıkçılar kovaladı

Rusya’nın Arzamas kentinde 28 yaşında olduğu belirtilen koronavirüs hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi.

HASTA KAÇTI, SAĞLIKÇILAR KOVALADI

Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.

YAKALANIP KARANTİNAYA ALINDI

Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Korona hastası kaçtı sağlıkçılar kovaladı ViDEO

İlginizi Çekebilir
Boris Johnson'ın iyileşmesi 2 ay sürebilir
Uzmanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs tedavisinin haftalarca sürebileceği görüşünü paylaştı.
Fransız çikolatacıdan koronaya benzeyen çikolata
Fransa'da bir çikolata üreticisi, koronavirüsün yapısına benzeyen çikolatalar üretti.
İngiltere'de koronadan 828 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 828 kişi daha artarak, 6 bin 483'e yükseldi.
İngilizler, koronaya rağmen parklara akın etti
Halk koronavirüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeden, sıcak havayı fırsat bilerek kendini parklara attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
873
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
414
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
347
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
415
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
410
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
207
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir