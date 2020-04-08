Rusya’nın Arzamas kentinde 28 yaşında olduğu belirtilen koronavirüs hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi.
HASTA KAÇTI, SAĞLIKÇILAR KOVALADI
Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.
YAKALANIP KARANTİNAYA ALINDI
Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını ve karantinaya alındığını duyurdu.
Korona hastası kaçtı sağlıkçılar kovaladı ViDEO