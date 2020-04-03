Korona taşıyan adam, ölmeden önce başkasına tükürdü

Tayland'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Koronavirüs taşıyan 56 yaşındaki Anan Sahoh isimli kişi, başkent Bangkok'ta bir tren istasyonunda bilet almak için önünde sıra bekleyen gence tükürdü.
TRENE BİNDİKTEN SONRA ÖLDÜ
Sahoh'un, trene bindikten dakikalar sonra öksürdüğü ve kusmaya başladığı, ardından fenalaşıp hayatını kaybettiği belirtildi.
TESTİN SONUCU POZİTİF
Sağlık ekiplerinin, trende ölen adama yaptığı testin sonucu pozitif çıktı.
TÜKÜRÜLEN KİŞİ ARANIYOR
Güvenlik ve sağlık görevlileri, koronavirüs hastasının tükürdüğü adamı, virüsü başkalarına yaymaması için aramaya başladı.
Koronavirüs taşıyan adam ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü VİDEO