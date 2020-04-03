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Korona taşıyan anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs taşıyan bir anne, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.

AA |
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Korona taşıyan anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi

Kıbrıs Rum kesimi basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde yeni tip koronavirüs testi pozitif olan hamile kadın 31 Mart'ta doğum yaptı.

BEBEĞİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

BEBEĞE İKİNCİ TEST YAPILACAK

Hastane yetkilileri, gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.

ANNEDE KORONA OLMASINA RAĞMEN BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Annenin koronavirüs taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı.

ANNENİN DE TESTİ NEGATİF ÇIKARSA BEBEKLE TEMAS KURABİLECEK

Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde, annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.

Korona taşıyan anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi

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