taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.157
Euro
6.6934
Altın
1644.47
Borsa
114364.53
Gram Altın
324.373
Bitcoin
57724.12

Koronavirüs İsviçre ve Cezayir'e de sıçradı

İsviçre ve Cezayir'de yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

İHA | 26.02.2020 - 04:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Yeni tip koronavirüs dünyaya hızlı bir şekilde yayılmayı sürdürüyor.

Son olarak İsviçre ve Cezayir'de vakaların olduğu bildirildi.

"ENFEKTE KİŞİ 10 GÜN ÖNCE İTALYA'DAYDI"

İsviçre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya sınırında yer alan Ticino bölgesinde 70 yaşındaki bir adamın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Enfekte kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı" ifadeleri kullanıldı. Korona virüsü taşıdığı tespit edilen hastanın temas ettiği kişilerin belirlenip 14 gün boyunca karantinaya alındığı da ifade edildi.
Yetkililer, bu aşamada okulların kapatılması gibi başka önlemler alınmasının gerekmediğini belirtti.

HASTA İTALYAN VATANDAŞI

Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladıklarını belirtti. Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat'ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.

Koronavirüs İsviçre ve Cezayir'e de sıçradı


İlginizi Çekebilir
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Kadir Şeker'in sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran'a müdahalesi sonucu ölümüne neden olduğu olay ile ilgili Duran'ın avukatları açıklama yaptı.
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Türkiye'nin kara sınırı bulunan İran ve Irak dahil çevresindeki birçok ülkede yeni tip koronavirüs vakaları ortaya çıktı.
BM Libya görüşmeleri yarın Cenevre'de başlıyor
Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.
İran'da stoklanmış 5.5 milyon maske ele geçirildi
Tahran'da, karaborsacılar tarafından stoklanmış ve bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5.5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
184
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
107
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
106
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
65
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
22
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
3
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir