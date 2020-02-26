Koronavirüs İsviçre ve Cezayir'e de sıçradı

Yeni tip koronavirüs dünyaya hızlı bir şekilde yayılmayı sürdürüyor.

Son olarak İsviçre ve Cezayir'de vakaların olduğu bildirildi.

"ENFEKTE KİŞİ 10 GÜN ÖNCE İTALYA'DAYDI"

İsviçre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya sınırında yer alan Ticino bölgesinde 70 yaşındaki bir adamın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Enfekte kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı" ifadeleri kullanıldı. Korona virüsü taşıdığı tespit edilen hastanın temas ettiği kişilerin belirlenip 14 gün boyunca karantinaya alındığı da ifade edildi.

Yetkililer, bu aşamada okulların kapatılması gibi başka önlemler alınmasının gerekmediğini belirtti.

HASTA İTALYAN VATANDAŞI

Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladıklarını belirtti. Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat'ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.



